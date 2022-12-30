Українці у "Дії" відповіли, коли хочуть святкувати Різдво: опитування стало одним з наймасовіших

Більшість українців підтримали дату 25 грудня

У додатку "Дія" нарешті завершилося опитування українців, які висловлювали свої побажання щодо дати святкування Різдва. Серед варіантів було 25 грудня та вже звичне для всіх 7 січня.

Результати у своєму телеграм-каналі у п'ятницю, 30 грудня, оприлюднив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, зазначивши, що вказане опитування стало одним з наймасовіших опитувань за всі роки, адже участь у ньому взяли понад 1,5 мільйона українців.

Так, найбільша кількість респондентів хочуть святкувати Різдво 25 грудня. Саме ця відповідь набрала майже 60% голосів, адже за нього проголосували 903 265 громадян. Водночас за дату 7 січня свій голос віддали лише 25% українців — це 390 125 осіб.

Що стосується відповіді "обидві дати", то за неї проголосували 12,59%, а варіант "не святкую Різдво" обрали лише 2,94% громадян.

Результати опитування в "Дії"

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, згідно з результатами одного з останніх опитувань, що було проведено у макрорегіонах України, майже кожен п'ятий українець готовий пожертвувати захопленими територіями заради миру, водночас майже чверть громадян нашої країни виступає за повне знищення російської федерації.