Большинство украинцев поддержали дату 25 декабря

В приложении "Дия" наконец-то завершился опрос украинцев, которые высказывали свои пожелания по поводу даты празднования Рождества. Среди вариантов было 25 декабря и уже привычное для всех 7 января.

Результаты в своем телеграмм-канале в пятницу, 30 декабря, обнародовал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, отметив, что указанный опрос стал одним из самых массовых опросов за все годы, ведь в нем приняли участие более 1,5 миллиона украинцев.

Так, наибольшее количество респондентов хотят праздновать Рождество 25 декабря. Именно этот ответ набрал почти 60% голосов, ведь за него проголосовали 903 265 граждан. В то же время, за дату 7 января отдали свой голос только 25% украинцев — это 390 125 человек.

Что касается ответа "обе даты", то за него проголосовали 12,59%, а за вариант "не праздную Рождество" только 2,94% граждан.

Результаты опроса в "Действии"

Ранее "Телеграф" сообщал, что, согласно результатам одного из последних опросов, проведенных в макрорегионах Украины, почти каждый пятый украинец готов пожертвовать захваченными территориями ради мира, в то же время почти четверть граждан нашей страны выступает за полное уничтожение российской федерации.