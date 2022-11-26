Празднование Рождества в Украине 25 декабря и 6 января: главные отличия

Две даты до сих пор вызывают множество споров у украинцев

В последние годы тема празднования Рождества стала достаточно дискуссионной. Православные украинцы делятся на два лагеря — сторонники Рождества 25 декабря и 7 января. Большинство еще придерживается второй точки зрения, однако с каждым годом становится все больше желающих организовывать празднование именно в декабре.

18 октября 2022 г. состоялось очередное заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины), где было решено, что Рождество в этом году будет праздноваться 25 декабря. Глава ПЦУ считает, что украинцам со временем следует перейти на эту дату.

Почему Рождество празднуют 25 декабря

Следует отметить, что хотя 25 декабря — это условная дата рождения Иисуса Христа, но и православные, и католики празднуют Рождество именно в этот день.

Еще в Римской империи 25 декабря отмечали один из важнейших праздников – Непобедимого Солнца. Чтобы уменьшить влияние языческого праздника, в этот день начали отмечать день рождения Истинного солнца – Иисуса Христа.

У католиков и православных традиция праздновать Рождество Христово 25 декабря осталась до сих пор. Однако делают они это по разным календарям. На Западе – по григорианскому календарю, а в Украине значительное количество верующих отмечает его по юлианскому.

Есть ли разница в дате празднования Рождества?

Христиане западного обряда празднуют Рождество с 24 на 25 декабря, верующие восточного обряда – с 6 на 7 января. Общим правилом для обоих обрядов есть колядование. Но у католиков это не столь распространено, как у православных или греко-католиков. Вечером 24 декабря, когда на небе появляется первая звезда, семьи собираются на Святыечер. На столе должны быть постные блюда: блюда: рыба, постный хлеб, фрукты, орехи. Перед началом трапезы глава семьи читает отрывок из Евангелия, семья поет первую коляду. В канун Рождества 6 января проходит Святой Вечер – хозяйка готовит 12 постных блюд в честь 12 апостолов Христа. Обязательно на ужине должен быть компот, пышки, и кутья. Стоит сказать, что Рождество для католического мира символизирует семейный праздник, а для православных и греко-католиков это духовный праздник.

Что нельзя делать на Рождество?

Не желательно ссориться и вспоминать прошлые оскорбления; Нельзя убирать блюда со стола, вплоть до наступления самого Рождества. Не надо одевать старую одежду. Нельзя работать, убирать и выносить из дома мусор.

Ранее "Телеграф" писал, когда в 2023 году будет отмечаться еще один важный церковный праздник – Пасха.