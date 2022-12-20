Рождество 25 декабря и 7 января: в чем разница и когда лучше праздновать?

Рождество Христово – один из главных православных праздников – может либо завершать год, либо его начинать

Вся разница между тем, в какой день праздновать Рождество – 25 декабря или 7 января – в календарях. В первом случае речь идет о Григорианском календаре, по которому сейчас живут украинцы. В то время как ПЦУ до сих пор пользуется немного отстающим Юлианским календарем. Так и выходит, что украинские православные празднуют Рождество 7 января.

Однако говорить о 25 декабря как о "католическом" или "польском" Рождестве — некорректно, передают "Новости здорового человека". Недавно в Православной церкви Украины заявили, что поддерживают празднование в конце декабря, если этого захотят прихожане. Решением Священного Синода епархиям ПЦУ в этом году разрешено проводить праздничные богослужения 25 декабря.

Любопытно, что большинство христиан празднуют Рождество именно в декабре. Но "отстают" на 14 дней по Юлианскому календарю не только в Украине, но и в Грузии, Сербии и россии.

Когда украинцы начнут праздновать Рождество по Григорианскому календарю, присоединятся к мировой традиции. Это станет еще одним заметным шагом к отделению от россии и Московского патриархата.

Почему возникла разница в две недели?

Юлианский календарь основан на наблюдениях за видимым движением Солнца с неба и разработан на основе календаря Древнего Египта. Ввел его Гай Юлий Цезарь – в 46 году до н.э. Когда Киевская Русь в Х ст. приняла христианство, этот календарь пришел и к нам.

Однако проблема в том, что средняя продолжительность года в юлианском календаре составляет 365 суток и 6 ч (это предполагает наличие так называемого "високосного года" каждые четыре года), в то время как продолжительность астрономического солнечного года — 365 суток 5 ч. 48 мин. и 46 сек. То есть юлианский год был длиннее астрономического на 11 мин 14 сек и, соответственно, отставал от реальной смены лет. Поэтому до сих пор между двумя формами исчисления возникла разница в 14 суток.

Между тем, окончательное решение об изменении календаря в ПЦУ до сих пор не принято, обсуждение продолжается. Поэтому и дать празднование всех зимних праздников можно выбирать:

19 декабря или 6 декабря – чествование святителя Николая Чудотворца;

– чествование святителя Николая Чудотворца; 7 января или 25 декабря – Рождество Христово;

– Рождество Христово; 14 января или 1 января – чествование святителя Василия Великого;

– чествование святителя Василия Великого; 19 января или 6 января – праздник Крещения Господня.

Итак, когда стоит праздновать Рождество – решать только вам. Ничего плохо ни в одной дате, ни в другой нет.

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