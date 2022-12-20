Різдво 25 грудня і 7 січня: у чому різниця і коли краще святкувати?

Різдво Христове — одне із головних православних свят — може або завершувати рік, або його починати

Вся різниця між тим, якого дня святкувати Різдво — 25 грудня чи 7 січня — у календарях. У першому випадку йдеться про Григоріанський календар, за яким зараз живуть українці. Тоді як ПЦУ досі користується Юліанським календарем, який трохи відстає. Так і виходить, що українські православні святкують Різдво 7 січня.

Однак говорити про 25 грудня як про "католицьке" чи "польське" Різдво — некоректно, передають "Новини здорової людини". Нещодавно у Православній церкві України заявили, що підтримують святкування наприкінці грудня, якщо цього захочуть парафіяни. Рішенням Священного Синоду єпархіям ПЦУ цьогоріч дозволено проводити святкові богослужіння 25-го грудня.

Цікаво, що більшість християн святкують Різдво саме у грудні. Та "відстають" на 14 днів за Юліанським календарем не лише в Україні, а й в Грузії, Сербії та… росії.

Коли українці почнуть святкувати Різдво за Григоріанським календарем, то приєднаються до світової традиції. Це стане ще одним помітним кроком до відокремлення від рф та Московського патріархату.

Чому виникла різниця у два тижні?

Юліанський календар заснований на спостереженнях за видимим рухом Сонця з неба, він розроблений на основі календаря Стародавнього Єгипту. Запровадив його Гай Юлій Цезар — у 46 році до н.е. Коли Київська Русь у Х ст. прийняла християнство, цей календар прийшов і до нас.

Однак проблема у тому, що середня тривалість року в юліанському календарі становить 365 діб і 6 год (це передбачає наявність так званого "високосного року" кожні чотири роки), тоді як тривалість астрономічного сонячного року — 365 діб 5 год 48 хв і 46 сек. Тобто юліанський рік був довшим за астрономічний на 11 хв 14 сек й, відповідно, відставав від реальної зміни років. Через це донині між двома формами літочислення виникла різниця у 14 діб.

Між тим, остаточне рішення про зміну календаря в ПЦУ досі не ухвалене, обговорення триває. Тому й дати відзначення всіх зимових свят можна обирати:

19 грудня або 6 грудня – вшанування святителя Миколая Чудотворця;

– вшанування святителя Миколая Чудотворця; 7 січня або 25 грудня – Різдво Христове;

– Різдво Христове; 14 січня або 1 січня – вшанування святителя Василія Великого;

– вшанування святителя Василія Великого; 19 січня або 6 січня – свято Хрещення Господнього.

Отже, коли варто святкувати Різдво — вирішувати тільки вам. Нічого погано ні в одній даті, ні в іншій немає.

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