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Коляда йде! Прості колядки на Різдво для дітей та дорослих

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Колядувати можна як піснями, так і віршами
Колядувати можна як піснями, так і віршами

Підготували для Вас збірку різдвяних колядок, які легко запам'ятовуються

З приходом Різдва на вулицях міст з'являється дуже багато колядників, які приходять у домівки та вітають господарів з найбільшим християнським святом. У віншуваннях, зазвичай, бажають щастя, здоров'я та злагоди у родині. Коляду особливо полюбляють діти, які за віршики отримують від дорослих подарунки у вигляді солодощів та грошей, але і дорослі цілком можуть йти колядувати.

У великих містах з колядками ходять лише до знайомих та близьких, а от у селах заведено заходити з колядою у кожну хату. Звісно, що є випадки, коли господарі відмовляють колядникам, але на таке ображатись не варто, адже у більшості домівок гостей на Різдво зустрічають з радістю.

Зазначимо, що за українськими традиціями колядувати починають зранку у день Різдва — 7 січня. Хоча у деяких регіонах з колядою ходять і на Святу Вечерю.

Гарні різдвяні віршики, які підготував "Телеграф" з нагоди Різдва Христового та Коляди, підійдуть і дорослим і дітям. Вивчити такі колядки можна за лічені хвилини, а потім відправлятися вітати усіх зі святом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що категорично заборонено робити на Різдво Христове 7 січня.

Теги:
#Різдво #Різдво Христове #Колядки #Колядники
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