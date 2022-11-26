Святкування Різдва в Україні 25 грудня та 6 січня: головні відмінності

Дві дати й досі викликають безліч суперечок в українців

В останні роки тема святкування Різдва стала досить дискусійною. Православні українці діляться на два табори — прихильники Різдва 25 грудня і 7 січня. Більшість ще дотримується другої точки зору, однак з кожним роком стає дедалі більше бажаючих організовувати святкування саме у грудні.

18 жовтня 2022 року відбулося чергове засідання Священного Синоду Української Православної Церкви (Православної Церкви України), де було вирішено, що Різдво у цьому році буде святкуватися 25 грудня. Глава ПЦУ вважає, що українцям з часом слід перейти на цю дату.

Чому Різдво святкують 25 грудня

Треба зазначити, що хоча 25 грудня — це умовна дата народження Ісуса Христа, але і православні, і католики святкують Різдво саме у цей день.

Ще у Римській імперії 25 грудня відзначали одне із найважливіших свят ‒ Непереможного Сонця. Щоб зменшити вплив язичницького свята, у цей день почали відзначати день народження Правдивого сонця – Ісуса Христа.

У католиків та православних традиція святкувати Різдво Христове 25 грудня залишилася й досі. Проте роблять вони це за різними календарями. На Заході – за григоріанським календарем, а в Україні значна кількість вірян відзначає його за юліанським.

Чи є різниця у даті святкуванні Різдва?

Християни західного обряду святкують Різдво з 24 на 25 грудня, віряни східного обряду — з 6 на 7 січня. Загальним правилом для обох обрядів є колядування. Але у католиків це не так поширене, як у православних чи греко-католиків. Увечері 24 грудня, коли на небі з'являється перша зірка, родини збираються на Святу Вечерю. на столі повинні бути пісні страви: страв: риба, пісний хліб, фрукти, горіхи. Перед початком трапези глава сім'ї читає уривок з Євангелія, родина співає першу коляду. Напередодні Різдва 6 січня відбувається Святий Вечір – господиня готує 12 пісних страв на честь 12 апостолів Христа. Обов'язково на вечері повинен бути узвар, пампухи, і кутя. Варто сказати, що Різдво для католицького світу символізує родинне свято, а для православних і греко-католиків — це духовне свято.

Що не можна робити на Різдво?

Не бажано сваритися та згадувати минулі образи; Не можна прибирати страви зі столу, аж до настання самого Різдва. Не треба одягати старий одяг. Не можна працювати, прибирати та виносити з дому сміття.

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