Коляда идет! Простые колядки на Рождество для детей и взрослых

Подготовили для Вас подборку рождественских колядок, которые легко запоминаются

С приходом Рождества на улицах городов появляется очень много колядников, которые приходят в дома и поздравляют хозяев с самым большим христианским праздником. В поздравлениях обычно желают счастья, здоровья и согласия в семье. Коляду особенно любят дети, которые за стишки получают от взрослых подарки в виде сладостей и денег, но и взрослые вполне могут колядовать.

В больших городах с колядками ходят только к знакомым и близким, а вот в селах принято заходить с колядой в каждый дом. Конечно, есть случаи, когда хозяева отказывают колядникам, но обижаться не стоит, ведь в большинстве домов гостей на Рождество встречают с радостью.

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Отметим, что по украинским традициям колядовать начинают утром в день Рождества — 7 января. Хотя в некоторых регионах с колядой ходят и на Сочельник.

Чудесные рождественские стишки, которые подготовил "Телеграф" по случаю Рождества Христова и Коляды, подойдут и взрослым и детям. Выучить такие колядки можно за считанные минуты, а затем отправляться поздравлять всех с праздником.

Ранее "Телеграф" сообщал, что категорически запрещено делать на Рождество Христово 7 января.