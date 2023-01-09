Що таке перемога у війні з росією: українці дали жорстку відповідь (опитування)

Кожен третій українець мріє про повне знищення російської федерації

Понад 80 відсотків українців вірять у перемогу над росією та її знищення, а також у повне відновлення нашої територіальної цілісності у кордонах 1991 року, включаючи Донбас і Крим.

Про це свідчать дані опитування, проведеного у Telegram-каналі сайту "Телеграф" на початку 2023 року.

На запитання "Що для вас буде Перемогою у війні з рф?" відповіді респондентів розділилися таким чином:

Вихід на кордони 23 лютого 2022 року — 3,3%;

Вихід на кордони 1991 року без Криму — 2,7%;

Вихід на кордони 1991 року з Кримом — 48,7%;

Захід українських військових не території, що поки належать росії чи Білорусі — 2,2%;

Повне знищення російської федерації — 31,6;

Інше — 2,2;

Важко відповісти — 9,3.

Результати опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфа" з компанією "Active Group".

Нагадаємо, спільне опитування "Active Group" та "Телеграфу", проведене 7-14 грудня 2022 року, показало, що 68% респондентів переконані, що потрібно відмовитися від радянських символів Нового року. Менше третини українців (32%) вважають необхідним зберегти у своїх традиціях Діда Мороза.