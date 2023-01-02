Святий Миколай, Дід Мороз чи Санта: кого обирають українці (опитування)

Дедалі більше українців повертаються до витоків, геть від радянського Діда Мороза

Більшість дітей в Україні вірять у Святого Миколая, а не у Діда Мороза, Санта-Клауса та інших казкових істот.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, яке "Телеграф" провів спільно із компанією Active Group.

Згідно з опитуванням, українським дітям під ялинку приносять подарунки:

Святий Миколай (45,1%);

Дід Мороз (43,3%);

лише живі люди (26%);

Санта-Клаус (14,2%).

У той же час, 9,2% опитаних заявили, що взагалі не відзначають Новий рік, а кільком відсоткам дітей подарунки приносять ельфи, олені та інші чарівні істоти.

Дослідження проводилося 1 січня 2023 року через заповнення онлайн-панелі SunFlower Sociology від Active Group, у ньому прийняли 600 повнолітніх працевлаштованих громадян України.

А в чому різниця?

Образ Святого Миколая походить від Миколая Чудотворця, який реально існував, народився наприкінці ІІІ століття, був архієпископом Мирлікійським і прославився добрими і богоугодними справами — воскресіннями, зціленнями, допомогою нужденним і несправедливо засудженим. Коли поширилося християнство, він став символом сімейного свята, Святим Миколаєм.

Святий Миколай

Сучасного Санта-Клауса з північними оленями вигадав американський письменник Клемент Кларк Мур у 1823 році.

Діда Мороза придумали в рамках антирелігійної кампанії в СРСР як підміну Святому Миколаю, — багато в чому він схожий на Санту.

Дід Мороз та Санта-Клаус

Як повідомляв "Телеграф", президент росії владимир путін стверджує, що "всі пристойні люди" повинні вірити в Діда Мороза.