Вперше майже за чверть століття: у Дніпрі сталося новорічне диво (фото)

Сім’я здолала безліч випробувань

Поки російські окупанти атакували Дніпропетровщину та всю Україну дронами та ракетами, у Дніпрі сталося справжнє новорічне диво. Мрія Ольги та Миколи про другу дитину розпочалася не в цьому місті, а у Маріуполі. Але здійснитися їй судилося саме у Дніпрі.

Історію сім’ї розповів мер міста Борис Філатов. У пари в Маріуполі все було гаразд — виховували доньку, займалися бізнесом, жили вдома у мирній країні. Але плани зламала росія. "Ольга тікала від російських ракет, знаючи, що у неї під серцем уже зростає нове життя", — пише Філатов.

Щоб вибратися, їм знадобилося кілька тижнів і, зрештою, вони прибули до Дніпра. Саме тут народилася друга дитина у сім’ї — хлопчик Данило. Міський голова називає хлопчика богатирем, і це не дивно — зріст немовляти 57 сантиметрів. Народився малюк о 1:12 ночі і був єдиним, хто з'явився на світ у місті новорічної ночі.

Новорічний подарунок для сім’ї – малюк Данило

Філатов розповідає, що народження єдиної дитини за новорічну ніч сталося вперше за майже 25 років. "Життя триває. І воно сильніше за будь-які підступи і жорстокість, які чинить країна-терорист. Доведено Данилом", — резюмував мер.

Раніше "Телеграф" розповідав історії про інших немовлят, що народилися на Новий рік. На Миколаївщині одну малу приймала медсестра, а лікар допомагала по скайпу, адже швидка застрягла в грязюці.