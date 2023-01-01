Хороший знак: на Миколаївщині з породіллям трапилося новорічне диво

Лікарі "приймали" пологи по Skype

У селі Бузьке на Миколаївщині напередодні Нового року у жінки почалися пологи. Через низку обставин акушери не змогли доїхати до неї. Однак вихід знайшли й з цієї ситуації — по Skype підключили акушерку з Нової Одеси.

Так, увечері 31 грудня до жінки направили машину "швидкої", але дорогою вона застрягла в багнюці та не змогла доїхати до породілля. На допомогу авто медиків, які потрапили в халепу, виїхали співробітники ДСНС. Про це у своєму Telegram-каналі розповів голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Підключили акушерку з Нової Одеси, народжували по Скайпу. Поки звільняли машину породілля народила. Близько 00:00 на світ з’явилася дівчинка. Пологи приймала медсестра Бузької лікарні Лілія Сухорська, по телефону – лікар ж/к Новоодеської ЦРЛ Тетяна Любенко" , — відзначив Кім.

За його словами, 1 січня на Миколаївщині з’явилися на світ 12 дітей — 7 хлопчиків та 5 дівчаток.

У мережі вже встигли відреагувати на позитивну новину. Користувачі зазначили, що народження дівчинки на Новий рік — це добрий знак.

Водночас на Кіровоградщині також першою в новорічну ніч народилася дівчинка. Про це у своєму Telegram-каналі розповів голова ОВА Андрій Райкович.

"Першою у новорічну ніч на Кіровоградщині народилася дівчинка! А Перемога, як і Україна – жіночого роду!", — йдеться у повідомленні.

На Дніпропетровщині в новому році з’явилися на світ четверо маленьких українців – двоє хлопчиків та дві дівчинки. Про це розповів голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Святкова доба подарувала 33 нових життя — народилося 18 дівчаток і 15 хлопчиків", — написав він.

На Закарпатті у новорічну ніч народилося 10 немовлят: семеро хлопчиків та три дівчинки, передає голова ОВА Віктор Микита.

"Двоє з цих малюків на світ з’явилися в сім’ях із числа ВПО, які раніше проживали в Дніпрі та Харкові. Ці діти народилися в незалежній країні, вони виховуватимуться і зростатимуть як вільні люди в демократичному суспільстві", — підкреслив Микита.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що MARUV показала, як виглядає після пологів. Співачка зізналася, що набрала 10 кг і поки що не може повернути собі колишню форму.