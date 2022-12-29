Захисник Маріуполя став опікуном восьми сиріт, чиї батьки підірвалися на міні біля кордону з Білоруссю

Військовий зазначає, що діти самі обрали його своїм опікуном

На Житомирщині на міні підірвався автомобіль, усередині якого перебувало подружжя — Марія та Петро Дубровець. У пари залишилося вісім дітей. Наймолодшій дочці лише два місяці. Усиновити дітей вирішив брат загиблого, 24-річний військовослужбовець Володимир Дубровець.

Трагедія сталася 7 грудня у селі Копище, яке знаходиться прямо біля кордону з Білоруссю. Того дня подружжя поверталося із сусіднього села на своєму мікроавтобусі, як раптом їхнє авто несподівано підірвалося на міні. Вибух був такий сильний, що машину розірвало на частини. Про це повідомляє видання OBOZREVATEL.

Марія та Петро Дубровець з дітьми. Фото — OBOZREVATEL

Після страшної звістки про смерть подружжя Дубровець брат загиблого Петра Володимир вирішив стати опікуном вісьмох дітей, які залишилися сиротами.

"Найстаршій дитині, Юрі, зараз 13 років, Петру – 12, Миколі – 11, Толіку – 9, Соломії – 8, Софії – 7, Максиму – 4. А маленька Марія народилася 12 жовтня", – розповів про дітей Володимир.

Загиблий Петро та його брат також були з багатодітної родини. Їх було десять.

Один із родичів сім’ї згадує, що напередодні страшної трагедії старший син загиблого подружжя Юрій – бачив моторошний сон, у якому стався вибух мікроавтобуса його батьків. Чи це був віщий сон насправді — ніхто не знає.

Марія та Петро Дубровець. Фото — OBOZREVATEL

"Діти самі мене обрали"

Питання про те, хто буде опікуном дітей, навіть не стояло. Володимир наголошує, що вони самі обрали його. Племінники та племінниці дуже люблять його, а він своєю чергою їх.

"Вони самі мене обрали, дуже люблять мене, а я їх. Звичайно, маму чи тата я їм не заміню, але я дбаю про них. У мене є дівчина, яка з радістю прийняла таку новину. Мені зовсім не важко виховувати дітей. Майже всі з ранку йдуть до школи, Максим поки що ходить у садок, я залишаюся з Марією, я її годую з пляшечки, одягаю, купаю, потім діти повертаються, роблять уроки, практично всі допомагають – прибирають у будинку, готують, доглядають молодших. Головне, щоб не хворіли, а так мене нічого не лякає", – сказав Володимир.

Військовослужбовець також зазначив, що двоє дітей займаються у музичній школі: Толік грає на гітарі, а Соломія – на фортепіано. Петро пішов у батька — любить роботу в полі й захоплюється тракторами.

Володимир із Софією та Соломією. Фото — OBOZREVATEL

Володимир — боєць "Азова" з позивним "Вовк"

З початку повномасштабної війни в Україні Володимир пішов у військкомат, проте брати його на службу не поспішали через відсутність бойового досвіду.

"Я дивувався, дехто ловить на блокпостах, відправляє до армії, а я добровільно хочу, але мене не беруть. Потім знайшов оголошення: набирали добровольців для деокупації Маріуполя. І я пішов туди", – згадує Володимир.

Він став бійцем полку "Азов" із позивним "Вовк" і боровся за звільнення Маріуполя, потім воював на Донецькому напрямку. Після страшної звістки та смерті свого брата та його дружини Володимир повернувся додому. Наразі він займається оформленням документами на звільнення, а також документами на опікунство дітей.

Володимир Дубровець. Фото — OBOZREVATEL

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Сумщині на міні підірвався автомобіль. Детонація снаряда була настільки сильною, що автомобіль розвернуло на частини. Водій транспортного засобу загинув.