Защитник Мариуполя стал опекуном восьми сирот, чьи родители подорвались на мине у границы с Беларусью

Военный отмечает, что дети сами выбрали его своим опекуном

На Житомирщине на мине подорвался автомобиль, внутри которого находились супруги Мария и Петр Дубровец. У пары осталось восемь детей. Самой младшей дочери всего два месяца. Усыновить детей принял решение брат погибшего, 24-летний военнослужащий Владимир Дубровец.

Трагедия произошла днем 7 декабря в селе Копище, которое находится прямо у границы с Беларусью. В тот день супруги возвращались из соседнего села на своем микроавтобусе, как вдруг их авто неожиданно подорвалось на мине. Взрыв был настолько сильный, что машину разорвало на части. Об этом сообщает издание OBOZREVATEL.

Мария и Петр Дубровец с детьми. Фото - OBOZREVATEL

После страшного известия о смерти супругов Дубровец, брат погибшего Петра Владимир решил стать опекуном восьмерых детей, которые остались сиротами.

"Самому старшему ребенку, Юре, сейчас 13 лет, Петру – 12, Николаю – 11, Толику – 9, Соломии – 8, Софии – 7, Максиму – 4. А маленькая Мария родилась 12 октября", – рассказал о детях Владимир.

Погибший Петр и его брат также были из многодетной семью. Их было десять.

Один из родственников семьи вспоминает, что накануне страшной трагедии старший сын погибших супругов Юрий видел жуткий сон, в котором произошел взрыв микроавтобуса своих родителей. Был ли это вещий сон на самом деле — никто не знает.

Мария и Петр Дубровец. Фото - OBOZREVATEL

"Дети сами меня выбрали"

Вопрос о том, кто будет опекуном детей, даже не стоял. Владимир отмечает, что они сами выбрали его. Племянники и племянницы очень любят его, а он в свою очередь их.

"Они сами меня выбрали, очень любят меня, а я их. Конечно, маму или папу я им не заменю, но я забочусь о них. У меня есть девушка, которая с радостью приняла такую новость. Мне совсем не трудно воспитывать детей. Почти все с утра уходят в школу, Максим пока ходит в садик, я остаюсь с Марией. Я ее кормлю из бутылочки, одеваю, купаю. Потом дети возвращаются, делают уроки. Практически все помогают – убирают в доме, готовят, ухаживают за младшими. Главное, чтобы не болели, а так меня ничего не пугает", – сказал Владимир.

Военнослужащий также отметил, что двое детей занимаются в музыкальной школе: Толик играет на гитаре, а Соломия — на фортепиано. Петр же пошел в отца — любит работу в поле и увлекается тракторами.

Владимир с Софией и Соломией. Фото - OBOZREVATEL

Владимир — боец "Азова" с позывным "Волк"

С начала полномасштабной войны в Украине Владимр пошел в военкомат, однако брать его на службу не торопились ввиду отсутствия боевого опыта.

"Я удивлялся, некоторых ловят на блокпостах, отправляют в армию, а я добровольно хочу, но меня не берут. Потом нашел объявление: набирали добровольцев для деоккупации Мариуполя. И я пошел туда", – вспоминает Владимир.

Он стал бойцом полка "Азов" с позывным "Волк" и боролся за освобождение Мариуполя, затем воевал на Донецком направлении. После страшного известия и смерти своего брата и его жены, Владимир вернулся домой. Сейчас он занимается оформлением документами на увольнение, а также документами на опекунство детей.

Владимир Дубровец. Фото - OBOZREVATEL

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на Сумщине на мине подорвался автомобиль. Детонация снаряда была столь сильной, что авто разворотило на части. Водитель транспортного средства погиб на месте.