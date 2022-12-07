"Нагадай їм про щастя": в Києві стартував благодійний проєкт допомоги дітям

Акція "Діти — дітям" щорічно проводиться за ініціативи ADRA Ukraine

В Києві стартував проєкт "Діти — дітям", який щорічно проводиться за ініціативи благодійної організації ADRA Ukraine. Його мета — подарувати трішки щастя та уваги дітям, що постраждали від воєнного конфлікту та потребують особливої підтримки.

Взяти участь у проєкті може кожен охочий. Варто лише отримати пусту подарункову коробочку в одному із пунктів збору подарунків ADRA, наповнити цінними для дітей речами та принести її назад до 20 грудня. Після чого ці подарунки будуть відправлені через волонтерів організації на деокуповані території країни, де їх роздадуть діткам.

За словами організаторів, така ініціатива допоможе повернути малечі щасливі миті дитинства, що були забуті після початку бойових дій в країні.

"Ми повинні нагадати їм про щастя, зігріти своєю любов’ю та не залишати наодинці в таких складних життєвих обставинах. Хочеться повернути кожну дитину в ті дні, коли вона була щаслива та безтурботна. Насправді подарувати одну щасливу мить дуже легко. І це може зробити кожен", — розповідає куратор проєкту в Києві Максим Буга.

Збір подарунків у Києві триватиме до 20 грудня, а вже 25-го "коробочки щастя" будуть доставлені на звільнені території України.

Адреси пунктів збору в Києві:

1.Вул. Лук'янівська, 9/10А, контактний телефон 0996746259.

2.Вул. Лариси Руденко, 3А, контактний телефон 099 6746284.

3.Вул. Івана Микитенка, 20А, контактний телефон 099 6746213.