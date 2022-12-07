"Напомни им о счастье": в Киеве стартовал благотворительный проект помощи детям

Акция "Дети — детям" ежегодно проводится по инициативе ADRA Ukraine

В Киеве стартовал проект "Дети — детям", который ежегодно проводится по инициативе благотворительной организации ADRA Ukraine. Его цель — подарить немного счастья и внимания детям, пострадавшим от военного конфликта и нуждающимся в особой поддержке.

Принять участие в проекте может любой желающий. Нужно лишь получить пустую подарочную коробочку в одном из пунктов сбора подарков ADRA, наполнить ценными для детей вещами и принести ее обратно до 20 декабря. После этого подарки будут отправлены через волонтеров организации на деоккупированные территории страны, где их раздадут деткам.

По словам организаторов, такая инициатива поможет вернуть малышам счастливые мгновения детства, которые были забыты после начала боевых действий в стране.

"Мы должны напомнить им о счастье, согреть своей любовью и не оставлять наедине в таких сложных жизненных обстоятельствах. Хочется вернуть каждого ребенка в те дни, когда он был счастлив и беззаботен. На самом деле подарить один счастливый миг очень легко. И это может сделать каждый", — рассказывает куратор проекта в Киеве Максим Буга.

Сбор подарков в Киеве продлится до 20 декабря, а уже 25-го "коробочки счастья" будут доставлены на освобожденные территории Украины.

Адреса пунктов сбора в Киеве:

1.Ул. Лукьяновская, 9/10А, контактный телефон 0996746259.

2.Ул. Ларисы Руденко, 3А, контактный телефон 099 6746284.

3.Ул. Ивана Микитенко, 20А, контактный телефон 099 6746213.