Хороший знак: на Николаевщине с роженицей случилось новогоднее чудо

Врачи "принимали" роды по Skype

В селе Бугское в Николаевской области в канун Нового года у женщины начались роды. По ряду обстоятельств акушеры не смогли доехать к ней. Однако выход нашли и из этой ситуации — по Skype подключили акушерку из Новой Одессы.

Так, вечером 31 декабря к женщине направили машину "скорой", но по дороге она застряла в грязи и не смогла доехать до роженицы. На помощь угодившему в неприятность авто медиков выехали сотрудники ГСЧС. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Подключили акушерку из Новой Одессы, рожали по Скайпу. Пока освобождали машину роженица родила. Около 00:00 на свет появилась девочка. Роды принимала медсестра Бугской больницы Лилия Сухорская, по телефону – врач ж/к Новоодесской ЦРБ Татьяна Любенко", — отметил Ким.

По его словам, 1 января в Николаевской области появились на свет 12 детей — 7 мальчиков и 5 девочек.

В сети уже успели отреагировать на позитивную новость. Пользователи отметили, что рождение девочки в Новый год — это хороший знак.

В то же время в Кировоградской области также первой в новогоднюю ночь родилась девочка. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава ОВА Андрей Райкович.

"Первой в новогоднюю ночь в Кировоградской области родилась девочка! А Победа, как и Украина – женского рода!", — говорится в сообщении.

В Днепропетровской области в новом году появились на свет четверо маленьких украинцев – двое мальчиков и две девочки. Об этом рассказал глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Праздничные сутки подарили 33 новых жизни — родились 18 девочек и 15 мальчиков", — написал он.

На Закарпатье в новогоднюю ночь родилось 10 младенцев: семь мальчиков и три девочки, передает глава ОВА Виктор Микита.

"Двое из этих малышей на свет появились в семьях из числа ВПЛ, ранее проживавших в Днепре и Харькове. Эти дети родились в независимой стране, они будут воспитываться и расти как свободные люди в демократическом обществе", — подчеркнул Микита.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что MARUV показала, как выглядит после родов. Певица призналась, что набрала 10 кг и пока не может вернуть себе прежнюю форму.