Впервые почти за четверть века: в Днепре произошло новогоднее чудо (фото)

Семья преодолела множество испытаний

Пока российские оккупанты атаковали Днепропетровщину и всю Украину дронами и ракетами, в Днепре произошло настоящее новогоднее чудо. Мечта Ольги и Николая про второго ребенка началась не в этом городе, а в Мариуполе. Но сбыться ей было суждено именно в Днепре.

Историю семьи рассказал мэр города Борис Филатов. У пары в Мариуполе все было хорошо — воспитывали дочку, занимались бизнесом, жили дома в мирной стране. Но планы сломала россия. "Ольга убегала от российских ракет, зная, что у нее под сердцем уже растет новая жизнь", — пишет Филатов.

Чтобы выбраться, им понадобилось несколько недель и в конце концов они прибыли в Днепр. Именно здесь родился второй ребенок в семье — мальчик Данил. Городской голова называет мальчика богатырем, и это не удивительно — рост младенца 57 сантиметров. Родился малыш в 1.12 ночи и он был единственным, кто родился в городе в новогоднюю ночь.

Новогодний подарок для семьи - малыш Данил

Филатов рассказывает, что рождение единственного ребенка за новогоднюю ночь произошло впервые за почти 25 лет. "Жизнь продолжается. И она сильнее любых происков и жестокости, которые оказывает страна-террорист. Доказано Данилом", — резюмировал мэр.

Ранее "Телеграф" рассказывал истории про других младенцев, родившихся в Новый год. В Николаевской области одну малышку принимала медсестра, а доктор помогала по скайпу, ведь скорая застряла в грязи.