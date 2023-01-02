Святой Николай, Дед Мороз или Санта: кого выбирают украинцы (опрос)
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Все больше украинцев возвращаются к истокам, прочь от советского Деда Мороза
Большинство детей в Украине верят в Святого Николая, а не в Деда Мороза, Санта-Клауса и других сказочных существ.
Об этом говорят результаты социологического исследования, которое "Телеграф" провел совместно с компанией Active Group.
Согласно опросу, украинским детям под елку приносят подарки:
- Святой Николай (45,1%);
- Дед Мороз (43,3%);
- только живые люди (26%);
- Санта-Клаус (14,2%).
В то же время, 9,2% опрошенных заявили, что вообще не отвечают Новый год, а нескольким процентам детей подарки приносят эльфы, олени и другие волшебные существа.
Исследование проводилось 1 января 2023 года посредством заполнения онлайн-панели SunFlower Sociology от Active Group, в нем приняли 600 совершеннолетних трудоустроенных граждан Украины.
А в чем разница?
Образ Святого Николая происходит от Николая Чудотворца, который реально существовал, родился в конце ІІІ века, был архиепископом Мирликийским и прославился добрыми и богоугодными делами, — воскрешениями, исцелениями, помощью жаждущим и несправедливо осужденным. Когда распространилось христианство, он стал символом семейного праздника, Святым Николаем.
Современного Санта-Клауса с северными оленями придумал американский писатель Клемент Кларк Мур в 1823 году.
Дед Мороз был придуман в рамках антирелигиозной кампании в СССР как подмена Святому Николаю, — во многом он похож на Санту.
Как сообщал "Телеграф", президент рф владимир путин утверждает, что "все приличные люди" должны верить в Деда Мороза.