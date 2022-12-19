Что нельзя делать в День Святого Николая: главные запреты праздника

Сегодня лучше отказаться от некоторых домашних дел и больше внимания уделить детям

В понедельник, 19 декабря 2022 года, в Украине верующие чествуют святителя Николая Чудотворца. Чаще в народе этот праздник именуют Днем Святого Николая. Помимо традиции оставлять детворе под подушками сладкие подарки или лозинку, вокруг народного праздника существует немало запретов. "Телеграф" рассказывает, что можно и нельзя делать в День Святого Николая 19 декабря.

Святитель Николай известен также как великий угодник Божий, который жил примерно в 270-355 годах в Ликии в Римской империи. Родители-христиане воспитали в нем любовь к Богу и окрестили. Николай стал священником и прославился добрыми делами. По одной из легенд, как-то Святой спас невинных людей от казни, остановив палача с мечем.

Считается, что именно праздник Святого Николая открывает череду рождественских и новогодних праздников. В этот день можно обратиться к Николаю Чудотворцу с молитвами. Если у вас есть дети, то не забудьте поощрить их сладким подарком за хорошее поведение. В честь праздника можно помириться с теми, с кем у вас были недомолвки.

Как и в случае любого народного праздника, люди следуют некоторым ограничениям.

Что нельзя делать в День Святого Николая 19 декабря:

Употреблять алкоголь и пищу животного происхождения, так как продолжается рождественский пост.

Заниматься тяжелым физическим трудом.

Шить и стирать.

Одалживать деньги. Примета гласит, что если на Святого Николая дать кому-то в долг, это заберет удачу из дома.

Отказывать в помощи.

Ругать детей.

Стричься.

Ссориться.

Напомним, украинцы, которые следуют новоюлианскому или григорианскому календарю, отметили праздник в честь святителя Николая Чудотворца 6 декабря. Однако пока что Православная церковь Украины оставляет в качестве даты Дня Святого Николая одну – 19 декабря, в отличии от уже сложившейся традиции празднования Рождества дважды.