Все приличные люди должны верить: путин насмешил заявлением про Деда Мороза

Российский президент нашел единомышленника в девочке-подростке

Российский диктатор владимир путин заявил, что верит в Деда Мороза. Он подчеркнул, что все приличные люди должны в него верить.

Об этом он рассказал во время посещения выставки молодежных проектов Дома молодежи в МВЦ "Манеж", сообщают росСМИ.

Президента россии спросила девочка о том, верит ли он в Дедушку Мороза, на что глава Кремля ответил "конечно". Следом он добавил, что все нормальные и приличные люди должны верить в Деда Мороза.

"Конечно. Все нормальные приличные люди должны верить в Дедушку Мороза, а как иначе. Мы с тобой единомышленники", — ответил российский диктатор ребенку.

Внимательные зрители заметили, что кадр выстроен был так, чтобы путин казался выше девочки. Вероятно, у российского вождя есть комплексы по поводу роста.

Также путин посетил акцию "Елка желаний", на которой ранее оскандалился российский депутат. Тот заявил, что раз "мальчик Вова из Киева хочет ракеты, то он их получит". Позже депутат оправдательно заявил, что это была шутка.

Ранее мы рассказывали о том, что пресс-секретарь путина пожаловался на Владимира Зеленского и его якобы неготовность к миру с россией.