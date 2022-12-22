Усі пристойні люди повинні вірити: путін насмішив заявою про Діда Мороза

Російський президент знайшов однодумця у дівчинці-підлітку

Російський диктатор володимир путін заявив, що вірить у Діда Мороза. Він наголосив, що всі пристойні люди мають у нього вірити.

Про це він розповів під час відвідин виставки молодіжних проектів Будинку молоді у МВЦ "Манеж", повідомляють росЗМІ.

Президента росії запитала дівчинка про те, чи вірить він у Дідуся Мороза, на що глава Кремля відповів "звичайно". Слідом він додав, що всі нормальні та пристойні люди повинні вірити у Діда Мороза.

"Звичайно. Усі нормальні пристойні люди повинні вірити в Дідуся Мороза, а як інакше. Ми з тобою однодумці", — відповів російський диктатор дитині.

Уважні глядачі помітили, що кадр збудований був так, щоб путін здавався вищим за дівчинку. Ймовірно, російський вождь має комплекси з приводу зросту.

Також путін відвідав акцію "Ялинка бажань", на якій раніше оскандалився російський депутат. Той заявив, що якщо "хлопчик Вова з Києва хоче ракети, то він їх отримає". Пізніше депутат виправдано заявив, що це був жарт.

Раніше ми розповідали про те, що прес-секретар путіна поскаржився на Володимира Зеленського та його нібито неготовність до миру з росією.