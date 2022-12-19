Що не можна робити у День Святого Миколая: головні заборони свята

Сьогодні краще відмовитися від деяких домашніх справ та більше уваги приділити дітям

У понеділок, 19 грудня 2022 року, в Україні віряни вшановують святителя Миколая Чудотворця. Найчастіше в народі це свято називають Днем Святого Миколая. Крім традиції залишати дітлахам під подушками солодкі подарунки чи лозинку, навколо народного свята існує чимало заборон. "Телеграф" розповідає, що можна і не можна робити у День Святого Миколая 19 грудня.

Святитель Миколай відомий також як великий угодник Божий, який жив приблизно у 270-355 роках у Лікії у Римській імперії. Батьки-християни виховали у ньому любов до Бога і охрестили. Миколай став священиком і прославився добрими справами. За однією з легенд, якось Святий врятував невинних людей від страти, зупинивши ката з мечем.

Вважається, що саме свято Святого Миколая відкриває низку різдвяних та новорічних свят. Цього дня можна звернутися до Миколи Чудотворця із молитвами. Якщо у вас є діти, не забудьте заохотити їх солодким подарунком за хорошу поведінку. На честь свята можна помиритися з тими, з ким у вас були недомовки.

Як і у разі будь-якого народного свята, люди дотримуються деяких обмежень.

Що не можна робити у День Святого Миколая 19 грудня:

Вживати алкоголь та їжу тваринного походження, оскільки триває різдвяний піст.

Займатися важкою фізичною працею.

Шити та прати.

Позичати гроші. Прикмета говорить, що якщо на Святого Миколая дати комусь у борг, це забере удачу з дому.

Відмовляти у допомозі.

Лаяти дітей.

Стригтися.

Сваритись.

Нагадаємо, українці, які слідують новоюліанському або григоріанському календарю, відзначили свято на честь святителя Миколи Чудотворця 6 грудня. Однак поки що Православна церква України залишає в якості дати Дня Святого Миколая одну – 19 грудня, на відміну від традиції, що вже склалася, святкувати Різдво двічі.