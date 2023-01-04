Свобода виборена кров’ю: у чому користь війни для української нації

Як агресія росії впливає на національну свідомість українців?

Жахлива війна в Україні через повномасштабне вторгнення Росії принесла не тільки втрати, але й певну користь. Вона трансформувала нашу сучасну систему цінностей, змінила оцінки минулого, ставлення до деяких впливових та історичних особистостей. Хоч як росіяни не намагалися використовувати міф про "братній народ", вони завжди лишались найзапеклішими ворогами України, її народу та, звісно, культури. Так, росія століттями нищила українську мову та ідентичність.

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну у лютому знову понесло за собою і повномасштабне знищення культурної спадщини, вбивства українців, мародерство та переписування історії. Не дивно, що на тимчасово окупованих територіях одразу ж розпочалася русифікація закладів освіти, заборона викладання українською та цензура будь-чого, що підкреслює національну ідентичність населення.

Водночас війна стала еволюцією, адже наш народ надзвичайно згуртувався, почав відчувати рідність своєї землі, з гордістю називати її своєю державою і боронити свою незалежність. В Україні змінився контент засобів масової інформації та соціальних мереж. Зрештою прогрес відчувається навіть у повсякденному спілкуванні. Це підтверджують дані соціологічних досліджень. Ми пропонуємо переглянути статистику, що наглядно показує як змінилися настрої українців за 10 місяців повномасштабної війни.

Війна стимулювала радикальні зміни в оцінках українцями радянського минулого

Українці у переважній кількості схвально ставляться до розпаду Радянського Союзу. Про що свідчать дані соціологічного опитування фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва", проведені восени 2022 року. Абсолютна більшість респондентів (87%), незалежно від мови повсякденного спілкування, вважають розпад Радянського Союзу позитивною подією. Натомість українці віддають перевагу європейській моделі суспільного розвитку. Порівняно з 2020 роком підтримка рішення про засудження СРСР як тоталітарного, репресивного режиму зросла на 25%.

Спільне опитування "Active Group" та "Телеграфу", проведене 7-14 грудня 2022 року, показало, що 68% респондентів переконані, що потрібно відмовитися від радянських символів Нового року. Менше третини українців (32%) вважають необхідним зберегти у своїх традиціях Діда Мороза.

Українці проаналізували та переглянули дії радянської влади стосовно українських територій та українців та почали менше ностальгувати за цим минулим. Майже 57% опитаних підтримують ідею перейменування вулиць та площ, пов’язаних з Російською імперією та Радянським Союзом.

Меморіал пам'яті жертв Голодомору у Києві

Ще наприкінці 1917 року з приходом більшовиків на терени України почалося знищення української держави та українців. Вони знищили національну церкву, грабували майно, руйнували собори, цвіт національної інтелігенції відправляли до таборів, розстрілювали, влаштували Великий терор, принижували та видозмінювали українську мову, розкуркулювали селян, влаштували геноцид Голодомором.

Сучасна ж Росія успадкувала все це від Радянського Союзу. У Бучі, Ізюмі та інших містах України російська армія повторила "подвиги" дідів, які були в лавах Червоної армії в 1930-х – 1940-х рр.

Українці почали відчувати велику соціальну дистанцію щодо росіян

Ті ж опитування показали, що більшість українців покладає провину за розв’язану війну не лише на путіна і його оточення, а й на весь російський народ. Що й не дивно, адже ми побачили масову підтримку росіянами агресивної політики своєї влади. Так, результати соціологічного опитування "Active Group" та "Телеграфу" показали, що 86,6% росіян підтримує збройне вторгнення РФ до інших країн Європи.

Водночас 75% українських респондентів не вірять в "хороших росіян" та вважають, що триваюча війна напряму залежить від їхнього вибору. Не впевнені у цьому твердженні 7%, ще 18% вважають народ РФ невинним.

Усвідомивши всю сутність російського народу, ми докорінно змінили ставлення до них. Дані показали, що українці більше не сприймають росіян на побутовому рівні. Вони не хотіли б бачити їх ані членами своєї родини, ані близькими друзями, ані сусідами, колегами по роботі, жителями України чи навіть її гостями. Це залишиться в підсвідомості українців на довгі роки, що убезпечить від будь-якої русифікації та посягань на нашу культуру в довгостроковій перспективі.

Натомість українці радо сприймають зближення України та Польщі. Такі результати дослідження, проведеного компанією "Active Group" та "Телеграфу" були опубліковані у грудні 2022 року. Відповідаючи на запитання "Як ви ставитесь до зближення України та Польщі?", понад половина опитаних (53,4%) відповіли, що однозначно позитивно, а ще 16,7% ставляться скоріше позитивно. Решта опитаних не визначилися з відповіддю або ставляться до цього негативно (4,3%).

Розмовляти українською стало модно, а бойкотувати російську культуру базовим

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну для багатьох громадян питання мовної та культурної самоідентифікації постало ще гостріше. Не мати нічого спільного з окупантами стало певним девізом.

Українці масово відмовляються від російської мови та контенту, натомість поширюють українську творчість та культуру. Це підтверджують результати фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" та дані опитування, проведеного компанією Gradus Research.

Статистика показує, що популяризація української культури має позитивну динаміку. Ба більше: 52% громадян погоджуються з тим, що діяльність УПЦ (Московського патріархату) не має мати нічого спільного з українськими цінностями та радше є загрозою суверенітету країни, ніж навпаки.

Окрім цього, після 24 лютого більша частина українців (57%) повністю перейшли на державну мову або почали спілкуватися рідною мовою значно частіше.

Водночас психолог Олег Следь у своєму інтерв'ю пояснює, що для повного та свідомого переходу українців на рідну мову потрібен час. Адже людська психіка побудована так, що спочатку завжди чинить спротив. Саме тому у суспільстві поширюється тренд лагідної українізації.

Весь світ знає, що має негайно позбутися залежності від російського газу та міжнародно ізолювати РФ

Телеканал CNN у статті редактора з міжнародної безпеки Ніка Велша 1 січня також підкреслює, що російська агресія проти України принесла свою користь. Автор наголосив, що росіяни роками тримали світ у ілюзії та полоні впевненого знищення. Та зараз РФ повільно економічно в'яне через санкції.

"Європа знає, що має негайно позбутися залежності від російського газу та від вуглеводнів загалом у довгостроковій перспективі, оскільки економічна залежність від викопного палива диктаторів не може забезпечити довгострокову стабільність", – ідеться в матеріалі CNN.

З кожним днем Росія стає все більш ізольованою у всіх сферах та програє війну. Окрім того, Російську Федерацію міжнародно визнають державою-спонсором тероризму. Санкції проти Росії тривають і лише будуть посилюватися в разі продовження нею агресії проти України.