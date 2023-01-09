Что такое победа в войне с россией: украинцы дали жесткий ответ (опрос)

Каждый третий украинец мечтает о полном уничтожении российской федерации

Более 80 процентов украинцев верят в победу над россией и ее уничтожение, а также полное восстановление нашей территориальной целостности в границах 1991 года, включая Донбасс и Крым.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в Telegram-канале сайта "Телеграф" в начале 2023 года.

На вопрос "Что для вас будет Победой в войне с РФ?" ответы респондентов разделились следующим образом:

Выход на границы 23 февраля 2022 года — 3,3%;

Выход на границы 1991 года без Крыма — 2,7%;

Выход на границы 1991 года с Крымом — 48,7%;

Заход украинских военных на территории, пока принадлежащие России или Беларуси — 2,2%;

Полное уничтожение российской федерации – 31,6;

Остальное — 2,2;

Затруднились ответить — 9,3.

Результаты опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

Напомним, совместный опрос "Active Group" и "Телеграфа", проведенный 7-14 декабря 2022 года, показал, что 68% респондентов убеждены, что нужно отказаться от советских символов Нового года. Меньше трети украинцев (32%) считают необходимым сохранить в своих традициях Деда Мороза.