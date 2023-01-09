Что такое победа в войне с россией: украинцы дали жесткий ответ (опрос)
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Каждый третий украинец мечтает о полном уничтожении российской федерации
Более 80 процентов украинцев верят в победу над россией и ее уничтожение, а также полное восстановление нашей территориальной целостности в границах 1991 года, включая Донбасс и Крым.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в Telegram-канале сайта "Телеграф" в начале 2023 года.
На вопрос "Что для вас будет Победой в войне с РФ?" ответы респондентов разделились следующим образом:
- Выход на границы 23 февраля 2022 года — 3,3%;
- Выход на границы 1991 года без Крыма — 2,7%;
- Выход на границы 1991 года с Крымом — 48,7%;
- Заход украинских военных на территории, пока принадлежащие России или Беларуси — 2,2%;
- Полное уничтожение российской федерации – 31,6;
- Остальное — 2,2;
- Затруднились ответить — 9,3.
Результаты опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.
Напомним, совместный опрос "Active Group" и "Телеграфа", проведенный 7-14 декабря 2022 года, показал, что 68% респондентов убеждены, что нужно отказаться от советских символов Нового года. Меньше трети украинцев (32%) считают необходимым сохранить в своих традициях Деда Мороза.