Свобода завоевана кровью: в чем польза войны для украинской нации

Как агрессия России влияет на национальное сознание украинцев?

Ужасная война в Украине из-за полномасштабного вторжения России принесла не только потери, но и определенную пользу. Она трансформировала нашу современную систему ценностей, изменила оценки прошлого, отношение к некоторым влиятельным и историческим личностям. Как россияне не пытались использовать миф о "братском народе", они всегда оставались самыми ожесточенными врагами Украины, ее народа и, конечно, культуры. Так Россия веками уничтожала украинский язык и идентичность.

Полномасштабное вторжение РФ в Украину в феврале снова унесло за собой и полномасштабное уничтожение культурного наследия, убийства украинцев, мародерство и переписывание истории. Неудивительно, что на временно оккупированных территориях сразу же началась русификация учебных заведений, запрет преподавания на украинском языке и цензура чего-либо, что подчеркивает национальную идентичность населения.

В то же время война стала эволюцией, ведь наш народ очень сплотился, начал чувствовать родство своей земли, с гордостью называть ее своим государством и защищать свою независимость. В Украине изменился контент СМИ и социальных сетей. В конце концов прогресс ощущается даже в повседневном общении. Это подтверждают данные социологических исследований. Мы предлагаем посмотреть статистику, что наглядно показывает, как изменились настроения украинцев за 10 месяцев полномасштабной войны.

Война стимулировала радикальные изменения в оценках украинцами советского прошлого

Украинцы в подавляющем количестве одобрительно относятся к распаду Советского Союза. О чем свидетельствуют данные социологического опроса фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива, проведенные осенью 2022 года. Абсолютное большинство респондентов (87%), независимо от языка повседневного общения, считают распад Советского Союза положительным событием. Вместо этого украинцы предпочитают европейскую модель общественного развития. По сравнению с 2020 годом, поддержка решения об осуждении СССР как тоталитарного, репрессивного режима выросла на 25%.

Совместный опрос Active Group и Телеграфа, проведенный 7-14 декабря 2022 года, показал, что 68% респондентов убеждены, что нужно отказаться от советских символов Нового года. Меньше трети украинцев (32%) считают необходимым сохранить в своих традициях Деда Мороза.

Украинцы проанализировали и пересмотрели действия советской власти по отношению к украинским территориям и украинцам и стали меньше ностальгировать по этому прошлому. Около 57% опрошенных поддерживают идею переименования улиц и площадей, связанных с Российской империей и Советским Союзом.

Мемориал памяти жертв Голодомора в Киеве

Еще в конце 1917 с приходом большевиков на территорию Украины началось уничтожение украинского государства и украинцев. Они уничтожили национальную церковь, грабили имущество, разрушали соборы, цвет национальной интеллигенции отправляли в лагеря, расстреливали, устроили Большой террор, унижали и видоизменяли украинский язык, раскулачивали крестьян, устроили геноцид Голодомором.

Современная же Россия унаследовала все это от Советского Союза. В Буче, Изюме и других городах Украины российская армия повторила "подвиги" дедов, бывших в рядах Красной армии в 1930-х – 1940-х гг.

Украинцы начали ощущать большую социальную дистанцию по отношению к россиянам

Те же опросы показали, что большинство украинцев возлагают вину за развязанную войну не только на путина и его окружение, но и на весь русский народ. Что не удивительно, ведь мы увидели массовую поддержку россиянами агрессивной политики своей власти. Так, результаты социологического опроса Active Group и Телеграфа показали, что 86,6% россиян поддерживает вооруженное вторжение РФ в другие страны Европы.

В то же время 75% украинских респондентов не верят в "хороших россиян" и считают, что продолжающаяся война напрямую зависит от их выбора. Не уверены в этом утверждении 7%, еще 18% считают народ РФ невиновным.

Осознав всю сущность русского народа, мы коренным образом изменили отношение к ним. Данные показали, что украинцы больше не воспринимают россиян на бытовом уровне. Они не хотели видеть их ни членами своей семьи, ни близкими друзьями, ни соседями, коллегами по работе, жителями Украины или даже ее гостями. Это останется в подсознании украинцев на долгие годы, что обезопасит от любой русификации и посягательств на нашу культуру в долгосрочной перспективе.

В то же время украинцы радостно воспринимают сближение Украины и Польши. Такие результаты исследования, проведенного компанией Active Group и Телеграфа были опубликованы в декабре 2022 года. Отвечая на вопрос "Как вы относитесь к сближению Украины и Польши?", более половины опрошенных (53,4%) ответили, что однозначно положительно, а еще 16,7% относятся скорее положительно. Остальные опрошенные не определились с ответом или относятся к этому отрицательно (4,3%).

Разговаривать на украинском стало модно, а бойкотировать русскую культуру базовым

После полномасштабного вторжения России в Украину для многих граждан вопрос языковой и культурной самоидентификации встал еще острее. Не иметь ничего общего с оккупантами стало определенным девизом.

Украинцы массово отказываются от русского языка и контента, а вместо этого распространяют украинское творчество и культуру. Это подтверждают результаты фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" и данные опроса, проведенного компанией Gradus Research.

Статистика показывает, что популяризация украинской культуры имеет положительную динамику. Более того: 52% граждан соглашаются с тем, что деятельность УПЦ (Московского патриархата) не должна иметь ничего общего с украинскими ценностями и скорее является угрозой суверенитету страны, чем наоборот.

Кроме того, после 24 февраля большая часть украинцев (57%) полностью перешли на государственный язык или начали общаться на родном языке значительно чаще.

В то же время психолог Олег Следь в своем интервью объясняет, что для полного и сознательного перехода украинцев на родной язык нужно время. Ведь человеческая психика построена так, что сначала всегда сопротивляется. Именно поэтому в обществе распространяется тренд "лагідної українізації".

Весь мир знает, что должны немедленно избавиться от зависимости от российского газа и международно изолировать РФ

Телеканал CNN в статье редактора по международной безопасности Ника Велша 1 января также подчеркивает, что российская агрессия против Украины принесла свою пользу. Автор подчеркнул, что россияне годами держали мир в иллюзии и плену уверенного уничтожения. Но сейчас РФ медленно экономически увядает из-за санкций.

"Европа знает, что должна немедленно избавиться от зависимости от российского газа и от углеводородов в целом в долгосрочной перспективе, поскольку экономическая зависимость от ископаемого топлива диктаторов не может обеспечить долгосрочную стабильность", – говорится в материале CNN.

С каждым днем Россия становится все более изолированной во всех областях и проигрывает войну. Кроме того, Российскую Федерацию международно признают государством-спонсором терроризма. Санкции против России продолжаются и будут усиливаться в случае продолжения ею агрессии против Украины.