Експерт програми "Міжнародна та внутрішня політика" аналітичного центру Український інститут майбутнього Ігар Тишкевич спеціально для "Телеграфу" розповів, чому у цій війні Україна захищає не лише себе

В Україні 21 листопада відзначається День гідності та свободи – свято, присвячене Помаранчевій революції 2004 року та Революції гідності 2013-2014 років.

Слід визнати, що в Україні такі якості, як гідність і свобода, зараз цінуються набагато більше, ніж у тих же росії чи Білорусі.

В даний момент ми маємо хорошу демонстрацію того, наскільки небезпечне сусідство з державою, яка страждає на імперський або постімперський синдром. Як у нашому випадку – росія.

Погляньмо на ситуацію в тій же Вірменії, в Киргизстані, де пройшло кілька етапів революцій. Треба розуміти, що колишня імперія ніколи не змириться з тим, коли держави, що відійшли від неї, хочуть стати успішними та змінити, скажімо так, політичну орієнтацію. За логікою імперії, її колишні колонії завжди повинні бути слаборозвиненими, з пасивним суспільством. І коли цю логіку намагаються порушити, відбувається те, що відбувається зараз в Україні. А саме – війна.

Тому суть цього свята сьогодні – коли Україна буде успішною у справі захисту своєї гідності, забезпечення свого майбутнього, для більшості суспільств на пострадянському просторі відкриється величезне вікно можливостей.

Тож Україна сьогодні захищає не лише себе. Вона внаслідок цієї війни може забезпечити й те, що захистити свою свободу та гідність зможуть інші. І для цього нам, звісно, треба перемогти у війні.

Нагадаю, що росія вже програвала війни. Питання у тому – як це сприймало суспільство, як сприймали еліти. Як правило, коли визнавалася така поразка, росія йшла у внутрішньополітичну кризу. Це була революція, просто зміна верхівки (умовно кажучи, цар заснув – його подушкою задушили). Але в будь-якому разі – після початку такої політичної кризи, приблизно 5-7 років росії стає не до політичних та військових операцій на території інших країн. Вона зайнята збереженням своєї системи.

І цей час – момент, коли багато держав, суспільств можуть захистити свою свободу і гідність, відійшовши подалі від росії.