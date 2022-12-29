Мир за всяку ціну? Скільки українців готові віддати путіну захоплені території — опитування

Майже кожен п'ятий українець готовий пожертвувати захопленими територіями заради миру в Україні

Трохи менше чверті українців виступає за те, щоб знищити російську федерацію після того, як її солдатів буде вигнано з території країни. Проте серед громадян є й ті, хто хоче просто миру — навіть ціною власних територій.

Про це свідчать дані опитування, проведеного у макрорегіонах України Фондом Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова за підтримки програми MATRA з 13 по 21 грудня 2022 року.

Більшість жителів України, а саме 54%, виступають за повну перемогу України, вигнання окупантів та повернення до кордонів січня 2014 року. Тобто до того моменту, як росіяни захопили частини Донецької та Луганської областей.

Ще 22% опитаним мало просто перемоги України — вони хочуть повного знищення армії супротивника та розпаду росії, як держави, зсередини. Але не всі налаштовані так категорично.

Наприклад, поступитися частиною територій в обмін на припинення бойових дій готові 18% респондентів. Угоду з росією вони також вважатимуть перемогою. З них 8% готові поступитися лише Кримом, 6% — Кримом та частинами Донецької та Луганської областей, захопленими до 23 лютого 2022 року. Ще 3% із цих 18% виступають за те, щоб віддати путіну всі території, які на сьогоднішній день перебувають в окупації (частини Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей).

Раніше ми розповідали про те, який відсоток українців підтримує удари по критичних об’єктах на території росії.