Мир любой ценой? Сколько украинцев готовы отдать путину захваченные территории - опрос

Украинцы готовы пожертвовать захваченными территориями ради мира в Украине

Почти четверть украинцев выступает за то, чтобы уничтожить российскую федерацию после того, как ее солдаты будут изгнаны с территории страны. Однако среди граждан есть и те, кто хочет просто мира — даже ценой собственных территорий.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в макрорегионах Украины Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова при поддержке программы MATRA с 13 по 21 декабря 2022 года.

Большая часть жителей Украины, а именно 54%, выступают за полную победу Украины, изгнание оккупантов и возвращение к границам января 2014 года. То есть, до того момента, как россияне захватили части Донецкой и Луганской областей.

Еще 22% опрошенным мало просто победы Украины — они хотят полного уничтожения армии противника и распада россии, как государства, изнутри. Но не все настроены так категорично.

К примеру, уступить часть территорий в обмен на прекращение боевых действий готовы 18% респондентов. Сделку с россией они тоже будут считать победой. Из них 8% готовы уступить только Крым, 6% — Крым и части Донецкой и Луганской областей, захваченные до 23 февраля 2022 года. Еще 3% из этих 18% выступают за то, чтобы отдать путину все территории, которые на сегодняшний день находятся в оккупации (части Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей).

Ранее мы рассказывали о том, какой процент украинцев поддерживает удары по критическим объектам на территории россии.