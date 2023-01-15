Відомий тренер з боксу став жертвою ракетного удару рф по Дніпру

Лише наступного дня після трагедії вдалося розпізнати тіло чоловіка

Внаслідок ракетного удару росії по Україні 14 січня в Дніпрі сильно постраждав житловий багатоквартирний будинок. Російські окупанти вбили десятки людей, зокрема під завалами знайшли тіло тренера з боксу Михайла Кореновського.

Про це у неділю, 15 січня, повідомила Федерація боксу України (ФБУ) у Facebook. У загиблого залишилася дружина та двоє дітей.

"В результаті вчорашнього ракетного удару по Дніпру, загинув український тренер з боксу — Кореновський Михайло. Висловлюємо щирі співчуття родині Михайла. Світла пам’ять усім загиблим від російської агресії. Співчуваємо родині", — йдеться у повідомленні Федерації.

Крім того, ФБУ розмістила реквізити дружини Михайла Ольги, аби будь-хто міг матеріально допомогти сім’ї загиблого тренера.

Федерація боксу України повідомила про смерть тренера Михайла Кореновського

Рятувальники продовжують проводити роботи у Дніпрі вже другий день. За цей час з-під уламків зруйнованого будинку вдалося врятувати 38 людей. З них 6 – діти. 15 січня було врятовано ще одну жінку, якій дивом вдалося вціліти. Кореспондент "Телеграфа" побував на місці трагедії.