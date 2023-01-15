Відомий тренер з боксу став жертвою ракетного удару рф по Дніпру
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Лише наступного дня після трагедії вдалося розпізнати тіло чоловіка
Внаслідок ракетного удару росії по Україні 14 січня в Дніпрі сильно постраждав житловий багатоквартирний будинок. Російські окупанти вбили десятки людей, зокрема під завалами знайшли тіло тренера з боксу Михайла Кореновського.
Про це у неділю, 15 січня, повідомила Федерація боксу України (ФБУ) у Facebook. У загиблого залишилася дружина та двоє дітей.
"В результаті вчорашнього ракетного удару по Дніпру, загинув український тренер з боксу — Кореновський Михайло. Висловлюємо щирі співчуття родині Михайла. Світла пам’ять усім загиблим від російської агресії. Співчуваємо родині", — йдеться у повідомленні Федерації.
Крім того, ФБУ розмістила реквізити дружини Михайла Ольги, аби будь-хто міг матеріально допомогти сім’ї загиблого тренера.
Рятувальники продовжують проводити роботи у Дніпрі вже другий день. За цей час з-під уламків зруйнованого будинку вдалося врятувати 38 людей. З них 6 – діти. 15 січня було врятовано ще одну жінку, якій дивом вдалося вціліти. Кореспондент "Телеграфа" побував на місці трагедії.