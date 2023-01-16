Число жертв ракетного удару по Дніпру зросло: серед загиблих ще одна дитина

Під завалами ще можуть залишатися десятки людей

На ранок понеділка, 16 січня, у Дніпрі триває рятувальна операція на місці прильоту ракети по житловій багатоповерхівці, — за останню ніч знайшли ще п’ять тіл загиблих, серед яких дитина. Так, всього вже відомо про 35 жертв, серед яких двоє дітей. Доля ще десятків мирних дніпрян залишається невідомою.

Останні новини з місця подій на своєму каналі в Telegram опублікував керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Він уточнив, що за 40 годин рятувальних робіт на місці прильоту змогли врятувати 39 людей, ще 75 мешканців постраждали (у тому числі 14 дітей).

Наразі залишається невідомою доля ще 35 мешканців будинку — вони можуть бути під завалами, їх продовжують шукати.

З місця подій вивезли вже понад 7400 тонн зруйнованих конструкцій.

Нагадаємо, що одна з російських ракет впала на багатоповерхівку на Набережній Перемоги у Дніпрі під час ракетного обстрілу 14 січня та вибухнула.

Російські пропагандисти активно розповсюджували версію, ніби ракету збили засоби протиповітряної оборони України і саме це спричинило трагедію.

Як повідомляв "Телеграф", військові стверджують, що здетонувала ракета Х-22, — Україна взагалі не має вогневих засобів для ураження такого типу ракет. Але якби партнери раніше передали нам такі системи як Patriot PAC-3 або SAMP-T, то трагедії можливо вдалося б уникнути.