Favbet Foundation передав українським розвідникам броньований мікроавтобус

Автомобіль з підвищеним ступенем захисту виконуватиме спеціальні завдання на сході та півдні країни

Благодійний фонд Favbet Foundation передав для одного з підрозділів Головного управління розвідки броньований мікроавтобус Volkswagen Transporter Т5.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобіль з підвищеним ступенем захисту виконуватиме спеціальні завдання на сході та півдні країни.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

У 2022 році фонд спільно з компаніями-партнерами передав для ЗСУ 60 авто, 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Група компаній Favbet у 2022 році направила до державного бюджету 140 млн грн лише в якості ліцензійних платежів, без урахування різноманітних податків від поточної діяльності.

Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проєктів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.