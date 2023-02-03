Favbet Foundation передал украинским разведчикам бронированный микроавтобус

Автомобиль с повышенной степенью защиты будет выполнять специальные задания на востоке и юге страны

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал для одного из подразделений Главного управления разведки бронированный микроавтобус Volkswagen Transporter Т5.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Автомобиль с повышенной степенью защиты будет выполнять специальные задания на востоке и юге страны.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и остальные необходимые для фронта вещи.

В 2022 году фонд совместно с компаниями-партнерами передал для ВСУ 60 авто, 60 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Группа компаний Favbet в 2022 году направила в государственный бюджет 140 млн. грн. только в качестве лицензионных платежей, без учета разнообразных налогов от текущей деятельности.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения подавляющее большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.