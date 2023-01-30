"Нічого не заборонено": Макрон назвав умови передачі Україні французьких винищувачів

У Франції не стали виключати постачання Україні літаків

Україна може за деяких умов отримати від Франції бойові літаки Mirage 2000, а от із танками доведеться почекати.

Як повідомляє Le Parisien, про це розповів президент країни Еммануель Макрон під час зустрічі з журналістами перед тим, як вирушити з візитом до Нідерландів.

Відповідаючи на запитання про літаки, Макрон відповів, що "в принципі нічого не заборонено".

При цьому він озвучив чотири критерії передачі літаків Україні:

Україна надіслала чіткий запит на їх передачу;

це не призведе до подальшої ескалації;

зброя не використовуватиметься російською територією, а сприятиме зміцненню оборонних можливостей ЗСУ;

це не призведе до послаблення французької армії.

Водночас він зазначив, що Франція поки не готова передати Україні танки Leclerc, проте це може статися, як тільки будуть "виключені всі ризики ескалації".

Варто зазначити, що видання Politico напередодні повідомило, що Франція розглядає питання підготовки українських пілотів з управління літаками французького виробництва. Хоча країна зараз перебуває в процесі пересадження своїх ВПС на літаки Dassault Rafale, проте основним у них залишається Dassault Mirage 2000, про який запитували Макрона журналісти.

Як повідомлялося раніше, у США вже розпочалися дебати про надання Україні винищувачів F-16. Попередньо про готовність надати Києву таке озброєння повідомляли Нідерланди.

Крім того, про ймовірність передачі літаків Україні також раніше повідомили і у Великій Британії.