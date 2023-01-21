Україна може отримати винищувачі F-16 від Нідерландів: що відомо про них (відео)

Україні додатковий захист неба не завадить

Нідерланди готові до діалогу щодо надання Україні F-16 Fighting Falcon. Американський багатофункціональний винищувач стоїть на озброєнні десятків країн, але в Україні його немає.

На озброєнні Нідерландів стоять 61 F-16AM/BM, однак у країні мають намір їх замінювати. Такий винищувач виробництва General Dynamics керується одним пілотом.

Основні дані про F-16

Максимальна швидкість: 2650 км/год на висоті 12200 м

Практична стеля: 15 240 м

Динамічна стеля: 18 500 м

Швидкопідйомність: ~275 м/с

максимальне навантаження +9 g

Винищувач має 9 точок підвіски, він озброєний 20мм шестиствольною гарматою M61A1. На нього можна встановити керовані ракети "повітря — повітря" проти повітряних цілей і "повітря — поверхня" проти цілей на землі. Також з нього можна скидати кориговані (у тому числі і касетні) та некориговані бомби. На борту також встановлюється бортова станція радіолокації.

Попри те, що винищувачі, що експлуатуються Нідерландами, досить старі, вони проходили всі регламентні роботи. Повідомлялося, що частина техніки вже знайшлися покупці. Питання про передачу Україні має розглянути уряд країни.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українські військові могли б легко опанувати F-16. У цьому впевнений колишній командувач військ НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс.