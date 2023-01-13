Екс-головнокомандувач НАТО закликав США дати Україні винищувачі F-16: "Їх легко освоїти"

Польща могла би поставити Україні МіГ-29 безпосередньо, каже Ставрідіс.

Країни Заходу мають надати Україні бойові літаки. Це можуть бути легкі польські винищувачі МіГ-29 та багатоцільові американські винищувачі F-16.

Про це колишній командувач військ НАТО в Європі, відставний адмірал ВМС Джейсм Ставрідіс заявив в ефірі німецького телеканалу ZDF.

За його словами, МіГ-29 можна поставити безпосередньо, оскільки українці вміють ними керувати. Передача другого типу літака вимагатиме більше часу. Проте українські пілоти потім могли б навчатись на F-16.

"Це відносно простий літак, який легко освоїти", — наголосив колишній командувач військ НАТО.

Торкнувшись передачі західних танків Україні, Ставрідіс наголосив, що це критично важлива тема.

Цей вид озброєння українських військ важливий для наземного бою незалежно від того, з якої країни НАТО надходять танки. Тим не менш, російські агресори успішніші "в небі", аніж на землі. Саме тому Україні необхідно продовжувати надавати підтримку у захисті свого повітряного простору", — зауважив адмірал. Він пояснив, що це стосується постачання Україні батарей ЗРК Patriot зі США та Німеччиною.

Проте колишній військовий поділяє оцінку начальника Генштабу США Марка Міллі про те, що ймовірність військової перемоги України не надто висока. Генерал Міллі дав "дуже чесну" та "ймовірно точну" оцінку. "Питання Криму, зокрема, буде дуже складним", — сказав Ставрідіс.

Нагадаємо, що тема передачі Україні бойових літаків порушується не вперше. Про це наприкінці листопада 2022 року писав Bloomberg. Журналісти агентства зазначали, що Заходу варто підтримати Україну саме в плані повітряної оборони, враховуючи посилення ракетних атак з боку Росії.

Тоді йшлося про те, що коли ЗСУ отримають інструменти, які дозволяють закрити небо над країною, це може стимулювати кремль до переговорів. Називали навіть ймовірні строки початку такого діалогу — весна 2023 року; проте все залежить від подальшого розвитку ситуації на фронті.