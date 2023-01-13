Экс-главнокомандующий НАТО призвал США дать Украине истребители F-16: "Их легко освоить"

Польша могла бі поставить Украине МиГ-29 напрямую, говорит Ставридис

Страны Запада должны предоставить Украине боевые самолеты. Это могут быть легкие польские истребители МиГ-29 и многоцелевые американские истребители F-16.

Об этом бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС Джейсм Ставридис заявил в эфире германского телеканала ZDF.

По его словам, МиГ-29 можно поставить напрямую, поскольку украинцы умеют ими управлять. Передача второго типа самолета потребует больше времени. Однако украинские пилоты затем могли бы обучаться на F-16.

"Это относительно простой самолет, который легко освоить", — подчеркнул бывший командующий войсками НАТО.

Коснувшись передачи западных танков Украине, Ставридис подчеркнул, что это критически важная тема.

"Этот вид вооружения украинских войск важен для наземного боя вне зависимости от того, из какой страны НАТО поступают танки. Тем не менее, российские агрессоры более успешны "в небе", чем на земле. Именно поэтому Украине необходимо продолжать оказывать поддержку в защите своего воздушного пространства", — заметил адмирал. Он объяснил, что это касается поставок Украине батарей ЗРК Patriot из США и Германией.

Однако бывший военный разделяет оценку начальника Генштаба США Марка Милли о том, что вероятность военной победы Украины не очень высока. Генерал Милли дал "очень честную" и "вероятно точную" оценку. "Вопрос Крыма, в частности, будет очень сложным", — сказал Ставридис.

Напомним, что тема передачи Украине боевых самолетов поднимается не впервые. Об этом в конце ноября-2022 писал Bloomberg. Журналисты агентства отмечали, что Западу стоит поддержать Украину именно в плане воздушной обороны, учитывая усилившиеся ракетные атаки со стороны рф.

Тогда говорилось, что если ВСУ получат инструменты, позволяющие закрыть небо над страной, это может стимулировать кремль к переговорам. Назывались даже вероятные сроки начала подобного диалога — весна 2023 года; однако все зависит от дальнейшего развития ситуации на фронте.