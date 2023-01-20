Зеленський на "Рамштайні" сказав, що може бути темою наступної зустрічі

Нідерланди готові до діалогу щодо надання Києву винищувачів F-16

Президент України Володимир Зеленський звернувся до союзників із закликом зібрати ще одне засідання у форматі "Рамштайну". Під час наступної зустрічі гарант має на меті обговорити передачу Києву далекобійних ракет і літаків-винищувачів F-16.

Як у п'ятницю, 20 січня, повідомило Sky News, український лідер озвучив свій заклик у момент звернення до представників Контактної групи з питань оборони України під час зустрічі на американській базі Рамштайн у Німеччині.

Зеленський вчергове наголосив на потребах Києва і заявив, що передача Україні далекобійних ракет та винищувачів союзниками стане ще одним кроком уперед якщо порівнювати ту військову допомогу, яка надсилається зараз.

Нагадаємо, що напередодні міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра заявив, що його країна не має "жодних табу" стосовно питань допомоги Україні у її протистоянні повномасштабному російському вторгненню. Тому нідерландський уряд відкритий до обговорення щодо надання Києву винищувачів F16, при умові, що вона про це попросять.

Два винищувачі F-16

Раніше "Телеграф" повідомляв, як ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко у коментарі нашому виданню детально розповів, на яку військову допомогу Україна може розраховувати від союзників за підсумками чергового засідання у форматі "Рамштайн".