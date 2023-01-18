"Рамштайн-8": на яку військову допомогу розраховує Україна, і як російський терор вплине на результат

В ході засідання обговорюватиметься передача Україні озброєння та військової техніки з боку західних країн.

Восьме засідання контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн" відбудеться 20 січня. Про це повідомили у Міноборони Німеччини, додавши, що очільниця відомства Крістіне Ламбрехт вже обговорила порядок денний з американським колегою Ллойдом Остіном. Цього разу у заході візьмуть участь представники понад 40 держав-партнерів України, а головною темою для обговорення стане передача нам бойових машин піхоти та зенітно-ракетних комплексів Patriot.

"Телеграф" звернувся до військових та політичних експертів, аби дізнатися, прийняття яких рішень варто очікувати від цієї зустрічі.

Чого потребує Україна

На початку січня в Офісі Президента України повідомили, що в ході восьмого засідання в форматі "Рамштайн" можуть бути прийняті рішення з максимального посилення обороноздатності України. Крім того, за словами глави МЗС Дмитра Кулеби, немає сумнівів, що вже незабаром українське військо матиме додаткову броньову та вогневу міць, пише Уніан.

"Я казав минулого року, що переконаний, у 2023 році ми отримаємо те, що не могли з різних причин отримати у 2022. Я можу лише підтвердити слова, що так і буде, але на все свій час. Чекайте на новини", — заявив міністр.

Прогнозуючи результати зустрічі "Рамштайн-8", секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов анонсував передачу Україні достатньої кількості як оборонної, так і наступальної зброї, додавши, що крім танків, наша країна отримає ще "багато цікавих речей".

Також секретар РНБО зазначив, що деякі країни дуже потужно допомагають Україні, проте роблять це анонімно, а тому слід обережніше ставитися до звинувачень на адресу наших партнерів щодо відсутності допомоги.

"Кожна країна самостійно вирішує, яку інформацію давати про допомогу нам зброєю… Ми не наголошуємо певні країни, які нам допомагають доволі потужно, але вони прийняли рішення, що це не має бути публічно в ефірах. Пройде війна, коли буде писатись історія про цю війну, я думаю, ми дуже багато цікавих речей дізнаємося про тих людей, про ті країни, які нам допомагали, але про це вголос не говорили з різних причин", — сказав Данілов в ефірі телемарафону.

Максимально чітко та предметно про потреби української армії станом на кінець 2022 року в інтерв'ю виданню The Economist розповів Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді, думаю, цілком реально вийти на рубежі 23 лютого. Але двома бригадами я не зможу. Я отримую те, що отримую, але це менше, ніж те, що мені потрібно", — сказав генерал.

Крім того, у вівторок, 17 січня, Валерій Залужний у Польщі зустрівся з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі та окреслив нагальні потреби ЗСУ, задоволення яких прискорить перемогу України у війні.

За словами речника Міллі полковника Дейва Батлера, ця зустріч дозволить генералу США передати занепокоєння Залужного та інформацію іншим військовим лідерам під час зустрічі глав держав і урядів НАТО. Зокрема, Міллі зможе "описати тактичні і оперативні умови на полі бою і те, що потрібно для цього військовим" з його точки зору і з точки зору генерала Залужного.

Чого варто очікувати від Заходу

Наразі відомо, що під час зустрічі, присвяченій підготовці до "Рамштайн-8", Крістіне Ламбрехт та Ллойд Остін обговорювали передачу Україні ЗРК Patriot, ЗРК Gepard та комплексів IRIS-T. Також йшлося про надання бронетранспортерів західного зразка і забезпечення ЗСУ запасними частинами для ремонту техніки.

"У той час, як США надасть бронетранспортери Bradley, Німеччина поставить до 40 бронетранспортерів Marder як пожертвування з промислових запасів або запасів Бундесверу. Боєприпаси для БМП також надійдуть зі складів Бундесверу. Цим ми доповнюємо заплановане постачання колісних танків-розвідників від наших французьких друзів", — додала Ламбрехт.

За словами військового експерта, полковника запасу ЗСУ Олега Жданова, вся номенклатура вже обговорена і подана на узгодження. У першу чергу Україна очікує на вирішення питання стосовно того озброєння, про яке говорив Валерій Залужний: танки, бойові броньовані машини та артилерія. Щодо надання нам засобів ППО, перемовини ведуться на рівні президента України та його колег — перших осіб держав-партнерів.

"Загалом рішення про передачу засобів ППО вже ухвалено: США надають нам ЗРК Patriot і дають аналогічний дозвіл Німеччині. Також одну батарею Patriot передадуть Нідерланди. Канада закуповує для нас ЗРК NASAMS і ще два комплекси повинна передати Америка, також три одиниці IRIS-T від Німеччини повинні були бути поставлені до кінця 2022 року, проте досі не надані. Наразі питання отримання Україною цього озброєння полягає лише у термінах поставок", — каже експерт в коментарі "Телеграфу".

Тривалість цього процесу залежатиме як від темпів подолання об'єктивних бюрократичних складнощів, так і від прояву політичної волі наших міжнародних партнерів, зазначає Олег Жданов. Наприклад, у випадку з Німеччиною ситуація ускладнюється особистою позицією канцлера Олафа Шольца. За словами експерта, у Бундестагу та уряду є бажання і готовність надання Україні зброї, проте процес щоразу гальмується на етапі проходження кабінету канцлера.

"Пан Залужний запросив 300 танків. В США на зберіганні знаходиться 3700 танків Abrams. Танків Leopard 2 було випущено у кількості майже 3500 одиниць, і більша частина з них перебуває у Європі. Ситуація з бойовими броньованими машинами і артилерією ще простіша, проте коли справа доходить до власне передачі цього озброєння і техніки, всі раптом згадують, що їм самим потрібна армія, і виявляється, що своя сорочка ближча до тіла", — пояснює військовий експерт.

Що може вплинути на результати "Рамштайн-8"

Розблокування поставок Україні американських ЗРК Patriot стало визначною подією кінця 2022 року і відкрило нове вікно можливостей для більш потужної військової допомоги з боку міжнародних партнерів нашої держави. Одним з факторів, що мали вирішальне значення для прийняття цього рішення, став російський терор критичної інфраструктури України.

Напередодні засідання "Рамштайн-8" росія в черговий раз продемонструвала всьому світу свою безмежну жорстокість та нездатність дотримуватися правил і звичаїв війни. Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі, що забрав життя 45 людей, шестеро з яких — діти, може стати поштовхом до ще більш рішучих дій з боку колективного Заходу у намірах захистити українців від геноциду.

За словами політконсультанта, президента Розвиткової Агенції Досліджень та Аналітики "RADA" Дмитра Васильєва, безпринципні дії окупаційних військ рф в Україні знімають все більше табу на поставки нам нових видів озброєння та військової техніки.

"Зараз вже можна говорити про майбутню допомогу колективного Заходу у закритті українського неба, до чого Володимир Зеленський закликав наших партнерів з перших днів війни. Трагедія в Дніпрі прискорить процес підсилення нашого озброєння, як у кількісному, так і у якісному сенсі. Не виключаю, що під час "Рамштайну" обговорюватиметься надання Україні більш важких та наступальних видів озброєння, а також військових літаків", — каже експерт в коментарі "Телеграфу".

Фатальною помилкою володимира путіна в обраній стратегії терору цивільного населення стало його нерозуміння психології українського народу. За словами Дмитра Васильєва, президент рф все ще розраховує отримати бажаний ефект від затягування бойових дій на фронті і залякування мирного населення у містах України.

"Він досі вважає, що терор змусить українців тиснути на владу, підштовхуючи до переговорів. В ході цих перемовин путін розраховує укласти "перемир'я", щоб мати можливість накопичити сили для нового наступу. Така стратегія є провальною у випадку з українським народом, адже ми — нація, яка готова відстоювати себе. Жорстокість росіян не ламає нас, а розлючує і стимулює до ще більш активного спротиву. Це захоплює наших партнерів, які готові збільшувати військову допомогу доти, доки Україна не здобуде перемогу над країною-терористом", — зазначає політичний експерт.