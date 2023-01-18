Теракт росії в Дніпрі: Корбан пояснив, як має помститися Україна

росія вчиняє геноцид української нації і повинна відповідати за свої криваві дії

На тлі трагедії у Дніпрі, де окупаційна російська армія вдарила ракетою по житловій багатоповерхівці, поховавши під її завалами десятки людей, все більше українців готові мститися агресору за його терористичні дії. Зробити це можна ударами у відповідь по енергетиці рф.

Про це голова територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадій Корбан розповів Radio NV, зазначивши, що за такі трагедії Україна повинна відповідати ворогу хоча б ударами по енергетичних об'єктах на їхній території.

"Не хочу наводити слова більшовиків, коли вони сказали, що на білий терор ми відповімо червоним терором. Але я вважаю, що Україна має відповідати на подібні удари, насамперед відповідати ударами по енергетичних об'єктах на їхній території для того, щоб вони відчували", — пояснив він.

Щодо конкретної відповіді тим військовим злочинцям, які вчинили цей злочин, то, за словами Корбана, є досить велика кількість різник світових практик. Як приклад наводить Ізраїль, де свого часу було організовано паралельні недержавні структури типу Бюро відплати.

Корбан наголошує, що росія з лютого 2022-го робить те саме — вчиняє геноцид української нації, вбиваючи мирних жителів нашої Батьківщини, жінок і дітей і за це повинна бути відплата.

"Сподіваюся, що або під час війни, або після війни будуть створені такі паралельні структури, які зможуть здійснювати відплату або на території російської федерації, або щодо цих людей, які вчинили злочини — створювати всі умови для того, щоб вони покарали, щоб над ними було здійснено правосуддя", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як сотні жителів Дніпра долучилися до рятувальників і допомагали розбирати уламки зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки, під завалами якої опинилися десятки мирних жителів.

Додамо, що Корбан запропонував 25 тисяч доларів тому, хто першим передасть правдиву інформацію про ім’я, прізвище та адресу проживання воєнного злочинця, котрий наказ про удар по місту для подальшого притягнення до відповідальності. За його словами, принцип відповідальності має бути простий: око з око, зуб за зуб.