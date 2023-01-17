В Дніпрі з-під завалів дістали тіло ще однієї дитини — нові цифри жертв

Росіяни вбили однією ракетою у Дніпрі щонайменше чотирьох дітей

У Дніпрі продовжують розбирати завали багатоповерхового будинку, який знищила російська ракета під час атаки 14 січня. Ранком вівторка, о 9:46 рятувальники знайшли тіло ще однієї загиблої дитини. Таким чином загальна кількість жертв кремлівської агресії зросла до 41 особи.

Про це у власному Telegram-каналі повідомив заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко. Він додав, що тіло ще одного неповнолітнього українця, чиє життя забрала російська ракета, було знайдено на руїнах четвертого поверху.

Досить символічно, що ця дитина стала четвертою серед своїх однолітків, які загинули під час атаки на багатоповерхівку. Загальна кількість осіб, які загинули під час трагедії у Дніпрі, дорівнює наразі 41 особі. Нагадаємо, що травми отримали 79 людей, із яких 16 дітей. Врятувати з-під завалів вдалося 39 осіб, в тому числі шістьох неповнолітніх.

Рятувальна операція й досі триває — уже понад 65 годин. Уламки розтрощеного багатоквартирного будинку розібрані уже більше, ніж на 90%. Місцеві чиновники були переконані, що на це буде витрачено кілька тижнів, але завдяки допомозі багатьох небайдужих містян пошукові роботи вдалося провести максимально швидко.

Свіже фото із місця трагедії

Наразі у лікарнях Дніпра знаходиться 28 постраждалих під час ракетного удару. Десятеро із них перебувають у вельми важкому стані. Місцезнаходження ще 24 осіб поки не встановлено.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, хто із російських військових може бути причетним до атаки на багатоповерхівку у Дніпрі. Із деякими підозрюваними навіть вдалося поспілкуватися журналістам — однак нічого, крім імперських замашок, вони не продемонстрували.