"Україна — регіон росії": обвинувачені в ракетному ударі по Дніпру окупанти відзначилися мерзенним діалогом (відео)

дмитро голенков заявив, що Україна стане регіоном росії, а Крим окупанти не віддадуть

Журналісти зуміли додзвонитися до одного з російських окупантів, який причетний до удару по Дніпру. Раніше дмитро голенков потрапив до списку СБУ, яка встановила його причетність до загибелі 40 людей.

Фрагмент діалогу опублікували у Telegram-каналі "Важливі історії". До речі, сам дмитро голенков заперечує свою причетність до обстрілу України.

дмитро голенков є начальником штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку. Він дислокується у населеному пункті Шайківка у Калузькій області.

У розмові з журналістами чоловік поводився грубо і заперечував, що причетний до удару по Дніпру. Крім того, він та його, ймовірно, товариш скандували пропагандистське гасло "Крим-наш" та "росія", а також заявляли, що "Україна стане одним регіоном росії, як Якутія".

дмитро голенков також зазначив, що дівчина не може бути російською журналісткою, адже російські журналісти не ставлять питань про війну в Україні та в принцип "зайвих" питань. Щодо жертв у Дніпрі, то російський окупант не зміг дати чіткої відповіді на запитання, чи шкода йому загиблих українців. Він до останнього вдавав, що не розуміє про що його запитують.

Також росіянин неодноразово образив дівчину, яка з ним розмовляла, назвавши її "свинею" та "українською шкурою". Він не зміг відповісти на жодне запитання прямо заявивши, що якщо журналісти мають якісь дані, то це "їх проблеми". Декілька цитат російського окупанта:

"Не можете ви з росії бути! Журналісти [у росії] взагалі не ставлять запитання. Навіщо ви мені запитуєте "А що ви думаєте?"

"Якщо ти українська шкура, то й говори з нами українською!"

"Крим все одно наш, б**. Все інше — теж наше. Що ти хочеш від мене?"

"Ви [Україна] регіон росії. Один єдиний регіон росії. Ви навіть різними регіонами не будете. росія! росія!".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що стали відомі імена дітей, які загинули у Дніпрі через російську ракету. Хлопчику було 17 років, а дівчинці – 15 років.