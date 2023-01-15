Ракетний удар по Дніпру: стали відомі імена відповідальних за обстріл

Всього оприлюднено дані про 44 російських військових

У суботу, 14 січня, російські війська зробили черговий масований удар по Україні, а одна з ракет впала на житлову багатоповерхівку в Дніпрі, що призвело до загибелі щонайменше 21 людини. Пригода викликала великий резонанс, а за інформацію про причетних навіть запропонували грошову винагороду.

Тим часом OSINT-спільнота Molfar оприлюднила інформацію з детальними даними про імена 44 осіб, які стосуються 52-го гвардійського авіаполку (Шайківка, Калузька область).

Вважається, що саме ці люди запустили ракету Дніпром, а також відомо, що вони стояли за руйнуванням торгового центру у Кременчуці 27 липня.

Втім, наголошується, що до списку потрапили командири екіпажів, льотчики, технічні співробітники, штабні працівники та просто афілійовані особи.

На чолі полку стоїть полковник олег тимошин, підрозділ укомплектований бомбардувальниками Ту-22м3, з яких здійснюється запуск ракет Х-22.

Відомо, що він проживає в місті Оленегорську, що в Мурманській області. Є дружина та два сини (1998 та 2002 років народження).

олег тимошин

Детальна інформація про інших членів авіаполку доступна в матеріалі Molfar за посиланням.

Як повідомлялося раніше, багатоповерхівку в Дніпрі було знищено ракетою вдень 14 січня. Згідно з останніми даними, кількість загиблих досягла 29 осіб, а 75 постраждали. Доля ще 33 осіб залишається невідомою. На місці продовжуються роботи з розбору завалів.

Пригода викликала резонанс не лише в Україні, а й далеко за її межами.