Ракетный удар по Днепру: стали известны имена ответственных за удар

Всего обнародованы данные о 44 российских военных

В субботу, 14 января российские войска совершили очередной массированный удар по Украине, а одна из ракет упала на жилую многоэтажку в Днепре, что привело к гибели по меньшей мере 21 человека. Происшествие вызвало большой резонанс, а за информацию о причастных даже предложили денежное вознаграждение.

Тем временем OSINT-сообщество Molfar обнародовало информацию с детальными данными об именах 44 человек, которые имеют отношение к 52-м гвардейском авиаполке (Шайковка, Калужская область).

Считается, что именно эти люди запустили ракету по Днепру, а также известно, что они стояли за разрушением торгового центра в Кременчуге 27 июля.

Впрочем, отмечается, что в список попали командиры экипажей, летчики, технические сотрудники, штабные работники и просто аффилированные лица.

Во главе полка стоит полковник олег тимошин, подразделение укомплектовано бомбардировщиками Ту-22м3, из которых осуществляется запуск ракет Х-22.

Известно, что он проживает в городе Оленегорск, что в Мурманской области. Есть жена и два сына (1998 и 2002 годов рождения).

олег тимошин

Детальная информация об остальных членах авиаполка доступна в материале Molfar по ссылке.

Как сообщалось ранее, многоэтажка в Днепре была уничтожена ракетой днем 14 января. Согласно последним данным, число погибших достигло 29 человек, а 75 пострадали. Судьба еще 33 человек остается неизвестной. На месте продолжаются работы по разбору завалов.

Происшествие вызвало резонанс не только в Украине, но и далеко за ее пределами.