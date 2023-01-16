"Украина - регион россии": обвиняемые в ракетному ударе по Днепре оккупанты отличились мерзким диалогом (видео)

дмитрий голенков заявил, что Украина станет регионом россии, а Крым оккупанты не отдадут

Журналисты сумели дозвониться одному из российских оккупантов, который причастен к удару по Днепру. Ранее дмитрий голенков попал в список СБУ, которая установила его причастность к гибели 40 людей.

Фрагмент диалога опубликовали в Telegram-канале "Важные истории". К слову, сам дмитрий голенков отрицает свою причастность к обстрелу Украины.

Дмитрий голенков является начальником штаба авиационной эскадрильи авиационной группы 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка. Он дислоцируется в населенном пункте Шайковка в Калужской области.

В разговоре с журналистами, мужчина вел себя грубо и отрицал, что причастен к удару по Днепру. Кроме того, он и его, вероятно, товарищ скандировали пропагандистский лозунг "Крым-наш" и "россия", а также заявляли, что "Украина станет одним регионом россии, как Якутия".

Дмитрий голенков также отметил, что девушка не может быть российской журналисткой, ведь российские журналисты не задают вопросов о войне в Украине и в принцие "лишних" вопросов. Что касается жертв в Днепре, то российский оккупант не смог дать четкого ответа на вопрос о том, жалко ли ему погибших украинцев. Он до последнего делал вид, что не понимает о чем его спрашивают.

Также россиянин неоднократно оскорбил девушку, которая с ним разговаривала, назвав ее "свиньей" и "украинской шкурой". Он не смог ответить ни на один вопрос прямо заявив, что если у журналистов есть какие-то данные, то это "их проблемы". Несколько цитат российского оккупанта:

"Не можете вы из россии быть! Журналисты [в россии] вообще не задают вопросы. Зачем вы мне задаете вопрос "А что вы думаете?"

"Если ты украинская шкура, то и говори с нами на украинском!"

"Крым все равно наш, б**. Все остальное — тоже наше. Чё ты хочешь от меня?"

"Вы [Украина] регион россии. Один единственный регион россии. Вы даже разными регионами не будете. россия! россия!".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что стали известны имена детей, погибших в Днепре из-за российской ракеты. Мальчику было 17 лет, а девочке — 15 лет.