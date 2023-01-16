Ракетный удар по Днепру: названы имена погибших детей, число жертв растет (обновлено)

Родственники 17-летнего Максима и 15-летней Марии подтвердили их гибель

В Днепре на месте разрушенной оккупантами многоэтажки продолжается спасательно-поисковая операция. Число погибших с 35 возросло до 40, а тем временем власти назвали имена двух подростков, ставших жертвами удара вражеской ракеты на жилом массиве Победа 14 января.

Глава территориальной обороны Днепропетровской области Геннадий Корбан в своем Telegram-канале сообщил, что это 17-летний Максим Богуцкий и 15-летняя Мария Лебедь.

По его словам, о гибели Максима, прошлогоднего выпускника учебно-воспитательного комплекса №111 Днепра, департаменту гуманитарной политики горсовета сообщил отец.

Чиновник также рассказал, что Мария училась в УВК №66, и привел пост памяти ее сестры Алисы:

"14.01.23 российская ракета вырвала мне сердце. Моя Маруся, сестричка милая, красавица, еще встретимся, но уже не в этой жизни", — говорится в коротком посту девушки в Instagram. Кроме того, она объявила сбор средств на погребение Марии.

Мария Лебедь навечно останется 15-летней

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Как сообщает "Суспільне" со ссылкой на департамент гуманитарной политики горсовета, третьей погибшей оказалась Анна Фигурная.

Кроме того, в сети появилась информация о смерти 4-летней Михайлины Францевой. Таким образом, число погибших детей и подростков может достичь четырех.

А между тем Геннадий Корбан сообщил, что к 12:20 понедельника, 16 января, число погибших на Победе достигло 40 человек. Из них деблокированы 37 человек (в том числе три ребенка) и найдены три фрагмента человеческих тел (переданы в СМЭ для идентификации);

спасены 39 человек, из них 6 детей;

травмированы 75 человек, из них 14 детей;

разыскивается 30 человек.

Напомним, что после вражеского удара по жилому дому в Днепре на утро 16 января, судьба 35 жителей многоэтажки была неизвестна. Поиск людей под завалами продолжается.