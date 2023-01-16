Ракетный удар по дому в Днепре: СБУ узнала фамилии виновных российских военных

После проведения ряда необходимых экспертиз оккупантам будет сообщено о подозрении

Служба безопасности Украины назвала фамилии причастных к ракетному удару по жилому дому в Днепре, который оккупанты совершили 14 января. Правоохранителям удалось идентифицировать шестерых причастных к преступлению россиян.

По предварительным данным следствия, к совершению этого преступления могут быть причастны десятки российских военнослужащих. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины. На данный момент удалось установить несколько лиц, среди которых:

полковник тимошин олег евгеньевич, 21.06.1971 года (командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310)

майор иваненко алексей сергеевич, 08.02.1987 года рождения (командир авиационного отряда 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка);

дмитрий голенков, 01.09.1978 года рождения (начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы);

григорьев денис анатольевич, 07.06.1982 года (штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка);

назыров динар, 03.07.1985 года рождения (штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка);

поцелуев евгений, 16.06.1980 года рождения (инженер по авиационному вооружению 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка).

По факту совершенного военного преступления СБУ начала уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) для сбора и обобщения доказательств террористической атаки россии).

Также в результате осмотра места происшествия предварительно подтвержден тип российской крылатой ракеты Х-22, которой россияне нанесли удар по жилому дому в Днепре. После проведения ряда необходимых экспертиз оккупантам будет сообщено о подозрении совершении особо тяжкого преступления против Украины.

Напомним, что ранее ОSINT-аналитики назвали имя российского пилота, причастного к ракетному обстрелу Днепра 14 января. Он мог находиться за штурвалом того самого самолета, который бомбил украинские города.