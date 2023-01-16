"Кто-то вымолил им жизнь": при ракетном ударе по Днепру чудом уцелели мать с сыном

Сын пошел проведать мать в больнице, когда произошел прилет вражеской ракеты

Переселенка из Харькова Ирина Безщасная и ее сын Богдан чудом уцелели при ракетном ударе врага по многоквартирному дому в Днепре 14 января, где жертвами стали целые семьи.

Об этом подруга женщины, сбежавшей от обстрелов Харьковщины и снимавшая жилье в Днепре, Ольга Мостовик-Каплун пишет на своей странице в Facebook.

Ольга рассказала, что в тот день Ирина лежала в больнице и сын пошел ее проведать.

"Кто-то вымолил жизнь этим людям — переселенцам из Харькова, которые снимали это жилье. Документы спасатели не нашли до сих пор", — пишет Мостовик-Каплун.

Она добавила, что переселенцы жили на 8 этаже дома на набережной Победы, 118, а теперь остались без одежды, обуви и бытовых вещей, поэтому просит поддержать Ирину и Богдана финансово. Ольга также опубликовала фото дома, на котором видны окна их квартиры. Как несложно заметить, панелей на 5-м и 6-м этажах нет, а стены выше держатся честном слове.

Facebook Ольги Мостовик-Каплун

Напомним, к 12:20 понедельника, 16 января, число жертв ракетного удара врага по Днепру возросло до 40 человек (как минимум четверо из них — дети), разыскиваются еще 30 человек.