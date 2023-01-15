В пораженном ракетой доме в Днепре жертвами стали целые семьи

Работы будут продолжаться пока не будут найдены все жильцы дома, которые считаются пропавшими без вести

В Днепре идет разбор завалов многоэтажки, в которую днем 14 января попала российская ракета Х-22. До сих пор неизвестна судьба части жильцов дома – речь идет о целых семьях. В частности, родные разыскивают Марину Фигурну вместе с находившимся в гостях у родителей мужем Андреем Осинским. Также нет связи с мамой, сестрой и бабушкой Русана Бабкина.

К середине дня воскресенья, 15 января, известно о разборе примерно 45% завалов – в руины превратились квартиры одного из подъездов. Работы будут продолжаться пока не будут найдены все жильцы дома, которые считаются пропавшими без вести. Среди них, в частности, молодая пара одесситов, которая гостила у родни в Днепре после продолжительной разлуки.

– На фото мои друзья. Марина Фигурна и ее муж Андрей Осинский, – написала в социальных сетях Арина Медведева. – Вчера вечером они приехали в гости из Одессы к родителям в Днепр, которых не видели год из-за этой к..ченной войны. Все, кто хорошо меня знает, понимают, что Марина для меня как сестра. Ракета прилетела к их подъезду. Данных о них нет! В больницах их тоже нет. В квартире находились все родственники.

Женщина сообщила "Телеграфу", что родителей Марины нашли сегодня. Мама выжила, она находится в реанимации Днепровской областной клинической больницы имени Мечникова, имеет перелом бедра и множественные ушибы. Отец, к сожалению, погиб, его тело уже опознано.

Еще одна история касается семьи, выбравшейся из Мариуполя, – это женщины трех поколений, одна из которых прошла российский плен. Об отсутствии информации о маме, сестре и бабушке, которые были в подъезде, разрушенном ракетой, сообщила в Фейсбуке Русана Бабкина.

– Последний раз я говорила с мамой по телефону 14 января в 15:07. "У нас все тихо, словно отдыхай", — написала женщина. — Выходной день, суббота, мама должна была быть на службе, ВСУ, но осталась дома из-за ОРВИ, сестра наводила порядок в очередной арендованной квартире, бабушка на кухне только закончила жарить чебуреки. Я в Одессе, потому что еще тут еще немного дел. Больше нет связи.

Русана добавила, что ее мама и папа стали в защиту Мариуполя 24 февраля, оба были на "Азовстале", откуда вышли по приказу руководства 17 мая и попали в плен.

- Мама освобождена из плена 17 октября 2022-го года в рамках "женского обмена". Отец все еще в плену, — уточнила Русана. – Сестра 5 марта, стоя в плацкартном вагоне поезда Харьков-Днепр, теряя сознание из-за усталости, уехала из Харькова, потому что на Алексеевке оставаться больше было невозможно, из общежития "попросили уехать". Я с бабушкой на чудом уцелевшем автомобиле 20 марта с одним целым стеклом выехала через Новую Ялту в Днепр, где 21 марта встретилась, наконец, с сестрой.

Также Русана в ожидании новостей о самых родных людях просит финансовую поддержку или распространение информации для того, чтобы больше людей узнало об очередном преступлении россиян.

Как сообщал Телеграф, в разрушенном доме чудом уцелела 23-летняя Анастасия Швец, которая осенью потеряла любимого на фронте, а сейчас ничего не знает о судьбе родителей.