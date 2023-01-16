"Хтось вимолив їм життя": при ракетному ударі по Дніпру дивом вціліли мати з сином

Син пішов перевідати матір у лікарні, коли стався приліт ворожої ракети

Переселенка з Харкова Ірина Безщасна та її син Богдан дивом вціліли при ракетному ударі ворога по багатоквартирному будинку у Дніпрі 14 січня, де жертвами стали цілі родини.

Про це подруга жінки, яка втекла від обстрілів Харківщини й винаймала житло у Дніпрі, Ольга Мостовик-Каплун пише на своїй сторінці у Facebook.

Ольга розповіла, що того дня Ірина лежала в в лікарні і син пішов її перевідати.

"Хтось вимолив життя цим людям — переселенцям з Харкова, які винаймали цю оселю. Документи рятувальники не знайшли досі", — пише Мостовик-Каплун .

Вона додала, що переселенці жили на 8-му поверсі будинку на набережній Перемоги, 118, а тепер залишилися без одягу, взуття та побутових речей, тому просить підтримати Ірину і Богдана фінансово. Ольга також опублікувала фото будинку, на якому видно вікна їхньої квартири. Як неважко помітити, панелей на 5-му та 6-му поверхах немає, а стіни вище тримаються чесному слові.

Facebook Ольги Мостовик-Каплун

Нагадаємо, на 12:20 понеділка, 16 січня, число жертв ракетного удару ворога по Дніпру зросло до 40 осіб (як мінімум четверо з них — діти), розшукуються ще 30 чоловік.